    ‘আমি কখনওই এর অংশ ছিলাম না…’, বিক্রান্তের থেকে কী সত্যি ‘রামায়ণ’ কেড়ে নিল রাঘব?

    খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ। এই সিনেমায় রাম থেকে সীতা সকলের চরিত্রে যারা অভিনয় করবেন তাদের নাম ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। এই ছবিতে নাকি অভিনয় করার কথা ছিল বিক্রমেরও।

    Published on: Feb 08, 2026 4:37 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ। এই সিনেমায় রাম থেকে সীতা সকলের চরিত্রে যারা অভিনয় করবেন তাদের নাম ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। এই ছবিতে নাকি অভিনয় করার কথা ছিল বিক্রমেরও। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কিছু প্রতিবেদনে যখন দাবি করা হয় বিক্রমের পরিবর্তে রাঘব জুয়েলকে সিনেমায় নেওয়া হচ্ছে তখন কার্যত ভীষণ বিরক্ত প্রকাশ করেছেন অভিনেতা।

    সত্যি রাঘব কেড়ে নিল বিক্রান্তের চরিত্র?
    সত্যি রাঘব কেড়ে নিল বিক্রান্তের চরিত্র?

    এই বিরক্তিক জেরে বিক্রম সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লিখেছিলেন, শুরু থেকেই তিনি এই প্রকল্পের অংশ ছিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পোস্ট ডিলিট করে দেন তিনি। যদিও ততক্ষণে বিক্রান্তের সেই পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

    আরও পড়ুন: ন্যায়বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ কৌশানি? আদৌ পাবেন বিচার?

    রবিবার বিক্রান্ত একটি পোস্ট করে সেই সমস্ত প্রতিবেদনকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে সমালোচনা করেছেন যারা বারবার লিখেছেন বিক্রান্ত অভিনয় করছেন না রামায়ণ ছবিতে বরং তার জায়গায় অভিনয় করবেন রাঘব।

    রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা লঙ্কার যুবরাজ ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় নাকি বিক্রান্তের নাম বিবেচনা করা হয়েছিল। এই খবরটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সকলের আন্দাজ, বিক্রান্ত ছবির অংশ থাকা সত্ত্বেও তাকে সিনেমা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং তার বদলে নেওয়া হয় রাঘবকে।

    সত্যি রাঘব কেড়ে নিল বিক্রান্তের চরিত্র?
    সত্যি রাঘব কেড়ে নিল বিক্রান্তের চরিত্র?

    কী লিখেছিলেন বিক্রান্ত?

    বিক্রান্ত লেখেন, ঠিক আছে। সবকিছু ঠিকঠাক রাখতে আমি কখনও এই সিনেমার অংশ ছিলাম না। কখনোই ছিলাম না। সম্মানিত মিডিয়া হাউজ গুলির এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মিডিয়া কভারেজ ভীষণ ভয়ঙ্কর। তবুও আমি রামায়ণের সকলকে শুভেচ্ছাবার্তা জানাচ্ছি। অবশ্যই টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে আসব।

    আরও পড়ুন: উঠে গিয়েছে সব চুল, চোখে মুখে ক্লান্তি, আচমকা কী হল টোটার? অসুস্থ নাকি অভিনেতা?

    কিন্তু পোস্ট করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সেই পোস্ট ডিলিট করে দেন। বিক্রান্ত যদি সিনেমার অংশ নাই থাকতেন তাহলে কেন তিনি হঠাৎ করে এই পোস্ট করেও ডিলিট করে দিলেন তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। তবে বিক্রান্ত যাই বলুন না কেন কানাঘুষয় শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, বিক্রান্তকে প্রথমে এই সিনেমায় নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু লুকসেট ঠিকমতো না হওয়ায় পরবর্তীকালে রাঘবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং রাঘব সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের জন্য হ্যাঁ বলে দেন।

    এদিকে রামায়ণ ছবির পরিচালক ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন সিনেমাটি দুটি অংশে মুক্তি পাবে। রামায়ণ ছবির প্রথম অংশ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে এবং দ্বিতীয়টি মুক্তি পাবে ২০২৭ সালের দীপাবলিতে।

