'আমি সব ছবিতেই প্রায় একই ধরনের অভিনয় করছি…', অবসর নেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন বিক্রান্ত

    'আমি সব ছবিতেই প্রায় একই ধরনের অভিনয় করছি…', অবসর নেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন বিক্রান্ত

    ২০২৪ সালে অবসর ঘোষণা করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন বিক্রান্ত ম্যাসি। সকলেই ভাবছিলেন কেন বিক্রান্ত এত হঠাৎ এবং তাড়াতাড়ি বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার, বিক্রান্ত জানিয়েছেন কেন তিনি বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

    Published on: Feb 07, 2026 9:05 AM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৪ সালে অবসর ঘোষণা করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন বিক্রান্ত ম্যাসি। সকলেই ভাবছিলেন কেন বিক্রান্ত এত হঠাৎ এবং তাড়াতাড়ি বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার, বিক্রান্ত জানিয়েছেন কেন তিনি বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

    'আমি সব ছবিতে প্রায় একই ধরনের অভিনয় করছি…', অবসর নেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন বিক্রান্ত
    'আমি সব ছবিতে প্রায় একই ধরনের অভিনয় করছি…', অবসর নেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন বিক্রান্ত

    টাইমস নাউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিক্রান্ত জানান যে, আজও অভিনেতাদের বিরতি নেওয়া সাধারণ বিষয় নয়, তাই তার বক্তব্য ভুল ভাবে সকলের কাছে পৌঁছেছে। বিক্রান্ত বলেন, ‘আমি X (টুইটার) তে সীমিত সংখ্যক শব্দের মধ্যে সমস্ত কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবে আমার এখন মনে হয় যে আমার সবটুকু জানানো হয়নি। অনেক কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি কেবল বিরতি নিতে চেয়েছিলাম।’

    যখন বিক্রান্তকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি যে ধরণের ছবি করছে তাতে তার উপর কোনও চাপ পড়ে কিনা, তখন তিনি বলল, ‘আমরা ছবিতে অনেক আবেগ ঢোকাই। আপনি কত ঘন্টা কাজ করছেন, ১২ ঘন্টা নাকি ১৪-১৬ ঘন্টা, সেটা কোনও ব্যাপার না। শিল্পী এবং অভিনেতা হিসেবে, আমরা মানসিক এবং আবেগগত ভাবে সবকিছুই ঢোকাই, তাই এটা তোমাকে ক্লান্ত করে তোলে। আমি টুয়েথ ফেলের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ।টুয়েথ ফেলের পাশাপাশি, আমি সাবরমতী এক্সপ্রেস এবং সেক্টর ২৬ এর জন্যও কৃতজ্ঞ, কারণ এক বছরে চারটি ছবির শুটিং করা খুব কঠিন ছিল।’

    যখন বিক্রান্তকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বছরে চারটি ছবি করা কি বাণিজ্যিক সাফল্য, তখন বিক্রান্ত বলেন, ‘এটা মানুষের আশীর্বাদ। ২০ বছর আগে, আমি বেছে নেওয়ার মতো জায়গায় ছিলাম না, কিছু অর্জনের জন্য আমাকে কাজ করতে হত। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায়, এখন সেটা কিছুটা হলেও পারি।’

    বিক্রান্ত তার ৭ মাসের বিরতির সময় কী করেছিলেন সেই প্রসঙ্গেও নানা কথা ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার সব ছবি দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে আমাকে নিজেকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে হবে। কিছু ছবিতে আমার অভিনয়ের কোনও পার্থক্য আমি দেখতে পাইনি। আমি ভেবেছিলাম আমি কিছু হোমওয়ার্ক করব। এর বাইরে, আমি আমার ছেলের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। যখন আমার ছেলের জন্ম হয়েছিল, তখন আমার কাছে তার ওঁর শৈশবের মাত্র দুটি ভিডিয়ো স্মৃতি হিসেবে ছিল, যা আমার স্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি খুব লজ্জিত বোধ করতাম, ভাবছিলাম এত কঠোর পরিশ্রমের, এত কিছু অর্জনের কী লাভ, যে আমার ছেলে তাকে 'বাবা' বলে ডাকবে, তাও আমার অনুপস্থিতিতে। যখন সে হাঁটতে শুরু করেছিল, তখন আমি সেখানে ছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম কাজ চলতে থাকবে, কিন্তু এই সব জিনিস আর ফিরে আসবে না।'

    কাজের সূত্রে, বিক্রান্তকে পরবর্তীতে ও ‘রোমিও’ এবং ‘মুসাফির ক্যাফ’তে দেখা যাবে। 'মুসাফির ক্যাফে' একজন প্রযোজক হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন।

    News/Entertainment/'আমি সব ছবিতেই প্রায় একই ধরনের অভিনয় করছি…', অবসর নেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন বিক্রান্ত
