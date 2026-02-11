বীর দাসের 'টু ইন্ডিয়াস' মনোলগ অভিষেকের মুখে! সংসদে TMC নেতার আগুন বক্তব্য শুনে হাঁ কমেডিয়ান

বীর দাসের 'টু ইন্ডিয়াস' মনোলগ অভিষেকের মুখে! সংসদে TMC নেতার আগুন বক্তব্য শুনে হাঁ কমেডিয়ান
করোনাকালে আমেরিকায় দাঁড়িয়ে ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মনোলগের বলেছিলেন বীর দাস। এরপর তাঁকে বয়কটের ডাক ওঠে। সেই 'টু ইন্ডিয়াস' মনোলগ এবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পিচে!
২০২১ সালে কেনেডি সেন্টারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের বৈপরীত্য নিয়ে বীর দাসের সেই ‘টু ইন্ডিয়াজ’ (Two Indias) কবিতা ঝড় তুলেছিল নেটদুনিয়ায়। সেই সময় প্রশংসার চেয়েও বীরের কপালে জুটেছিল আইনি নোটিশ আর চরম লাঞ্ছনা। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর পর, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটের বিতর্কে সেই একই কবিতার অনুরণন শোনা গেল ভারতের লোকসভার অন্দরে। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে নিজের কাজের প্রশংসা শুনে রীতিমতো হতবাক এবং আপ্লুত মাস্টার অব কমেডি বীর দাস।
গত মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা চলাকালীন আচমকাই বীর দাসের প্রসঙ্গ তোলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বীরের ২০২১ সালের সেই বিতর্কিত মনোলগকে স্রেফ ‘কমেডি’ বলতে নারাজ। তাঁর মতে, এটি ছিল একটি শক্তিশালী ‘সতর্কবার্তা’ এবং এক প্রকার ‘ভবিষ্যদ্বাণী’। এটি ছিল এমন এক জাতির সামনে ধরা আয়না, যে দেশ নিজের স্ববিরোধিতার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আছে। অভিষেক নিজেও স্বীকার করেন যে, তিনিও ‘দুই ভারত’ (Two Indias) থেকেই এসেছেন।
ডায়মণ্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদের বক্তৃতার ক্লিপ দেখে নিজের প্রতিক্রিয়ার একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন বীর দাস। ভিডিওটিতে তাঁকে প্রতিটি লাইনের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা যাচ্ছে। সংসদের ফ্লোরে তাঁর কাজ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দেখেই তিনি অবাক। অভিষেক যখন একে ‘সতর্কবার্তা’ বলেন, বীর মজা করে বলেন, ‘সতর্কবার্তা তো আসলে আমি পেয়েছিলাম (আইনি নোটিশের আকারে)’।
রসিকতা করে বীর দাস বলেন, ‘আমি দেশ ছাড়ছি... মানে আসলে আমি আমার নতুন ওয়ার্ল্ড ট্যুরের জন্য বেরোচ্ছি এবং ট্যুর ঘোষণা করার এটাই সেরা সময়’।
স্মৃতির পাতায় ‘টু ইন্ডিয়াজ’: ২০২১ সালে যখন কেনেডি সেন্টারে বীর দাস এই মনোলগটি পাঠ করেন, তখন ভারতে তাঁর বিরুদ্ধে ‘দেশের অপমান’ করার অভিযোগে একাধিক এফআইআর করা হয়েছিল। বীর সেই সময়কার আতঙ্কের কথা মনে করে বলেন যে, তাঁকে দীর্ঘক্ষণ নিজের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু আজ সংসদের আলোচনায় সেই বিতর্কিত কবিতাই ‘ভবিষ্যদ্বাণী’র মর্যাদা পাওয়ায় এক অদ্ভুত তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন এই শিল্পী।
অভিনেত্রী ও সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তার মনোলগকে 'সফট টেররিজম' বলে অভিহিত করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। শশী থারুর সহ কিছু রাজনীতিবিদ এবং ভক্তরা তার পক্ষে এসেছিলেন যদিও বীরকে তীব্র ট্রোলিং এবং শো বাতিলের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বীর তার অবস্থানের জন্য ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেছিলেন। বীর সম্প্রতি পরিচালনা, সহ-প্রযোজনা এবং অভিনয় করেছেন হ্যাপি প্যাটেল: খতারনাক জাসুস, যা 16 জানুয়ারী মুক্তি পেয়েছিল।