    মঞ্চে কণিকাকে অশালীন স্পর্শ যুবকের! হেনস্থার মুখে ‘বেবি ডল’ গায়িকা, রইল ভিডিয়ো

    ভরা মঞ্চে হেনস্থার মুখে কণিকা কাপুর। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে মঞ্চে উঠে কী কাণ্ডটাই না ঘটাল এই যুবক! চারিদিকে ছিছিকার। 

    Published on: Dec 08, 2025 7:14 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভরা মঞ্চে পারফর্ম করতে গিয়ে অনেকসময়ই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন শিল্পীরা। তবে রবিবার রাতে মেঘালয়ে মি'গং ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করার সময় গায়িকা কণিকা কাপুরের সঙ্গে যা ঘটল তা দুর্ভাগ্যজনক। একজন যুবক যিনি নিজেকে কণিকার ফ্যান বলে দাবি করেন, তিনি ভরা মঞ্চে পারফরম্যান্সের চলাকালীন গায়িকাকে আলিঙ্গন করতে তেড়ে আসেন।

    মঞ্চে কণিকাকে অশালীন স্পর্শ অনুরাগীর! হেনস্থার মুখে ‘বেবি ডল’ গায়িকা, রইল ভিডিয়ো (Photo: Instagram)
    মঞ্চে কণিকাকে অশালীন স্পর্শ অনুরাগীর! হেনস্থার মুখে 'বেবি ডল' গায়িকা, রইল ভিডিয়ো (Photo: Instagram)

    ঘটনার আকস্মিকায় স্তম্ভিত হয়ে যান কণিকা। তাঁর অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে, তিনি খানিক ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তবে পেশাদার গায়িকা গান থামাননি। দ্রুত নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে আসেন। এই ঘটনায় শিল্পীদের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

    এই ঘটনাটি অনলাইনে কণিকা ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘ভারতে ভরা মঞ্চেও নারীরা নিরাপদ নন’। আরেকজন বলেন, ‘শিল্পীর কোনো সম্মান নেই, এই ধরনের লোকদের কারাগারে পাঠানো উচিত’। সম্প্রতি, অভিনেতা আরিয়ানা গ্রান্ডে টোটালি উইকেডের প্রিমিয়ারে একই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন যখন একজন ভক্ত তাকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে এসেছিলেন।

    মুম্বইয়ে সাম্প্রতিক রোলিং লাউড ইন্ডিয়া কনসার্টের সময়, গায়ক করণ অজলাও ভিড়ের কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলা একটি উড়ন্ত টি-শার্ট দ্বারা মুখে আঘাত পেয়েছিলেন। গায়ক পালটা টি-শার্টটি তুলে নিয়েছিলেন, তার ঘাম মুছলেন এবং এটি ভিড়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।

    কণিকার পারফরম্যান্স যদিও একবিন্দুও প্রভাবিত হয়নি এই ঘটনা তাঁরা। মঞ্চে ফ্য়ানেদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে গান গাওয়া থেকে শুরু করে নিজের পছন্দের প্লে-লিস্টের সব কটা গান গাওয়া- কিছুই বাদ দেননি।

