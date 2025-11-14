Viral Video: ‘চুপ! বেয়াদপি করবে না’,পাপারাৎজিদের ধমক 'রাগী আন্টি' জয়ার, রেগে মেগে কী করলেন?

ছবি শিকারিদের দেখলেই জয়া বচ্চনের মেজাজ বিগড়ে যায়। রীতিমতো তেলেবেগুণে জ্বলে ওঠেন বচ্চন ঘরণী। রাগ যেন তাঁর নাকের ডগায়। কাউকে রেয়াত করেন না অভিনেত্রী-সাংসদ। বুধবার মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন জয়া বচ্চন এবং তাঁর মেয়ে শ্বেতা বচ্চন। অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছানোর সময় তাঁক লেন্সবন্দি করে পাপারাৎজিরা। যা দেখেই বিরক্ত হন এবং কটমট করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।
এদিন চিকনকারির কাজ করা হলুদ সালোয়ার কামিজে দেখা গেল জয়াকে। সাদা মাস্ক পরে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে দেখা গেল। বেশ কয়েকজন ফটোগ্রাফার তাকে ঘিরে ফেলেন এবং তার ছবি তোলার জন্য কিছুটা হইচই বাঁধান। তাতে চটে যান জয়া। জয়া এগিয়ে গেল তবে তার চারপাশের অবিরাম শব্দে বিরক্ত বলে মনে হয়েছিল। তিনি থামলেন এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য এমনভাবে ছবি শিকারিদের দিকে তাকালেন, যেন এক্ষুণি ভষ্ম করে দেবেন। মেয়ে শ্বেতা এটি দেখে জয়ার হাত ধরে তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান।
অন্য একটি ভিডিওতে দেখা গেল অনুষ্ঠান ছেড়ে বার হওয়ার সময় শ্বেতা বচ্চনকে দেখে ‘বাই ম্য়াম’ বলেন বেশকিছু পাপারাৎজি। এই সৌজন্য বিনিয়ে রেগে যান জয়া। তিনি বলেন, ‘আপনারা ছবি তুলুন। খারাপ আচরণ করবেন না। চুপ করে থাকুন, মুখ বন্ধ করুন এবং ছবি তুলুন... সমাপ্ত। এসবের উপরে মন্তব্য করার দরকার নেই।’
জয়ার মেজাজের তল পাওয়া বেশ কঠিন। পান থেকে চুন খসলেই চিৎকার করেন, ধমক দেন বচ্চন জায়া। জয়াকে নিয়ে তটস্থ থাকেন সব্বাই, এমনকী তাঁর পরিবারও। অন্য তারকাদের ছবি তোলার জন্য হুটোপাটি করলেও জয়ার বিষয়ে সচেতন থাকেন ছবিশিকারিরা। এবারও শেষরক্ষে হল না।
এর আগে তিনি নাতনি নব্যা নাভেলি নন্দার সঙ্গে তাঁর পডকাস্ট 'লাইমলাইট অ্যান্ড লেমনস'-এ যোগ দিয়েছিলেন। জয়া বলেছিলেন যে রেকর্ড করা সেলিব্রিটিদের ভিডিওগুলি সম্পাদনা করা হয় এবং তারপরে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হয়। জয়া বলেন, ‘তারা কী নেয় এবং তারা কী প্রকাশ করে তা দুটি ভিন্ন জিনিস। আপনার ভিডিয়ো করার স্বাধীনতা আছে, আমার স্বাধীনতার কী হবে?’
জয়াকে শেষবার দেখা গিয়েছিল করণ জোহর পরিচালিত রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি (২০২৩) ছবিতে। আপতত নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়েই বেশি ব্যস্ত জয়া।