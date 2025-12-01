Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Arijit Video: মঞ্চে গান গাইছেন অরিজিৎ, স্টেজের একধারে দাঁড়িয়ে মগ্ন হয়ে গান শুনছেন বউ কোয়েল আর বড় ছেলে, ভাইরাল ভিডিয়ো

    জিয়াগঞ্জে একটি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাইছেন অরিজিৎ সিং। আর মগ্ন হয়ে স্টেজেরএকধারে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন স্ত্রী কোয়েল আর বড় ছেলে। ভিডিয়ো মন কেড়ে নিল নেটিজেনরা। 

    Published on: Dec 01, 2025 5:36 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলার মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ হলেন অরিজিৎ সিং। যাকে এক ঝলক দেখার জন্য অধীরে অপেক্ষা করে থাকেন অনুরাগীরা। অরিজিত কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকেও অধরা। জিয়াগঞ্জের ঘরের ছেলে তিনি। সেখানে রাস্তায় এখনও স্কুটি নিয়ে বাজার করেন, ছেলেদের স্কুলে নিয়ে যান। একেবারে সাদামাটা পোশাকে ঘুরে বেড়ান রাস্তায়। আর পাঁচটা তারকার মতো কোনো বডিগার্ডরা ঘিরে থাকে না তাঁকে। তবে এই গায়কই আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকেন না। তাঁর ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে কোনো প্রোফাইল নেই। টুইটারে তিনি থাকলেও, বেশিরভাগ সময় সেই অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখেন। অর্থাৎ, গায়কের ব্যাক্তিগত বা কাজ নিয়ে সেভাবে কিছুই পান না অরিজিৎ-ভক্তরা। এক্ষেত্রে গায়কের একাধিক ফ্যানপেজ থেকে ভাইরাল হওয়া ছবি-ভিডিয়োগুলোই বড় প্রাপ্তি।

    গান গাইছেন অরিজিৎ, স্টেজের ধারে দাঁড়িয়ে মগ্ন হয়ে শুনছেন স্ত্রী কোয়েল ও বড় ছেলে।
    গান গাইছেন অরিজিৎ, স্টেজের ধারে দাঁড়িয়ে মগ্ন হয়ে শুনছেন স্ত্রী কোয়েল ও বড় ছেলে।

    সম্প্রতি একটা ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে দেখা যায় জিয়াগঞ্জে একটি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাইছেন তিনি। পরে আছেন সাদা পাজামা আর পঞ্জাবি। হাতে গিটার নিয়েই চলছে গান। তবে আরেকটা যে বিষয় সকলের মন কাড়ল, তা হল স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে একমনে বরের গান শুনছেন স্ত্রী কোয়েল। পাশে দেখা গেল বড় ছেলেকেও।

    আরও পড়ুন: ‘আমি আর বাবাই প্রতিদিন মা-বউয়ের কাছ থেকে হাতখরচ নেই…’, বিয়ে করতে না করতেই বাবার দেখানো পথে খরাজ-পুত্র

    ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সেভাবে কখনোই কথা বলেননি অরিজিৎ। তবে শোনা যায় প্রথমে জিয়াগঞ্জেরই এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। সেই মেয়েরও নাকি নাম ছিল কোয়েল। কিন্তু সেই বিয়ে খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁরা আলাদা হয়ে যান। কোনোদিন পরিচয় সামনেও আনেননি গায়কের প্রথম স্ত্রী। এই বিয়ে থেকে কোনো সন্তানও হয়নি তাঁর।

    এরপর ছোটবেলার বান্ধবী, এখনকার স্ত্রী কোয়েলের সঙ্গে বিয়েটা হয় তারাপীঠে। কোয়েলও ছিলেন ডিভোর্সি, এক ছেলের মা। সেই সন্তানকে নিয়েই অরিজিতের সঙ্গে থাকেন। কোয়েল ও অরিজিতেরও একটি ছেলে হয়েছে। আর দুই সন্তানকেই পিতৃ পরিচয় দিয়েছেন গায়ক। হামেশাই দেখা যায় কোয়েল আর দুই ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছেন। সন্তানদের ভর্তি করেছেন জিয়াগঞ্জেরই এক স্কুলে। নিজেও কাজ না থাকলে, চলে আসেন মুম্বই থেকে। বাড়িতে বানিয়েছেন স্টুডিয়ো। কদিন আগে সেই স্টুডিয়োতে এসেই গান রেকর্ড করে গিয়েছেন মার্কিন শিল্পী এড শিরান। অরিজিতের বাবা জিয়াগঞ্জে ‘হেঁশেল’ নামে একটি রেস্তোরাঁ চালান। যেখানে সামান্য দামে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের মূল্যে পড়ুয়ারা পায় স্পেশাল কনসেশন।

    News/Entertainment/Arijit Video: মঞ্চে গান গাইছেন অরিজিৎ, স্টেজের একধারে দাঁড়িয়ে মগ্ন হয়ে গান শুনছেন বউ কোয়েল আর বড় ছেলে, ভাইরাল ভিডিয়ো
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes