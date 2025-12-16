Edit Profile
    Virat-Anushka: গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, হাতে জপের মালা! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দজি মহারাজের আশ্রমে বিরাট-অনুষ্কা

    বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা কদিন আগেই এসেছেন ভারতে। আর এবার তাঁদের দেখা পাওয়া গেল বৃন্দাবনে, প্রেমানন্দজি মহারাজের আশীর্বাদ নিতে। প্রেমানন্দজি মহারাজকে বলতে শোনা গেল, তাঁদের নিজেদের কাজকেই ঈশ্বরের সেবা বলে মনে করা উচিত।

    Published on: Dec 16, 2025 5:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা এবং ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে আরও একবার বৃন্দাবনে প্রেমানন্দজি মহারাজের আশীর্বাদ নিতে দেখা গেল। প্রেমানন্দ জি মহারাজ এবং দম্পতির মধ্যে কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিয়োটি ভজন মার্গের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে। এই ভিডিয়োতে প্রেমানন্দজি মহারাজ দম্পতিকে বলেন, ‘আপনার কাজকে ঈশ্বরের সেবা হিসাবে বিবেচনা করুন।’

    প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে বিরাট ও অনুষ্কা।
    প্রেমানন্দজি মহারাজ কী বললেন বিরাট-অনুষ্কাকে?

    বৃন্দাবনের এই মহারাজজি আরও বলেন, ‘সৎ ও নম্র হোন। ভগবানের নাম জপ করতে থাকুন। আপনার জীবনকে প্রগতিশীল করতে হবে। যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যাত্রা থামবে না। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে দেখার জন্য একজনকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্র অতিক্রম করতে হয়।’

    বিরুষ্কাকে তিনি আরও বলেন, ‘এটিকে আপনার লক্ষ্য তৈরি করুন যে, এই জীবনে হোক বা পরকালে আপনিই (ঈশ্বর) সিদ্ধান্ত নেবেন, তবে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি আমাকে জীবনের সব সুখ দিয়েছন, আমি আর তা চাই না, আমি আপনাকে চাই।’

    বিরাট ও অনুষ্কাকে প্রেমানন্দ মহারাজের কথায়, মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করতে দেখা যায়। অনুষ্কা হেসে প্রেমানন্দজি মহারাজকে বলেন, ‘আমরা আপনার মহারাজ জি, আপনি আমাদের।’ যাতে প্রেমানন্দজি মহারাজ হেসে উত্তর দিলেন, ‘আমরা সকলেই শ্রীজির। আমরা সবাই একই ছাতার নিচে, নীল ছাতা… এই আকাশের নিচে। আমরা সবাই তার সন্তান।’

    লম্বা সময় বড় পর্দায় দেখা যায়নি অনুষ্কা শর্মাকে। শেষ কাজ তাঁর জিরো-তে। মাঝে ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক চাকদা এক্সপ্রেসে কাজ করলেও, সিনেমাটি এখনও মুক্তি পায়নি। এখন ভারত ছেড়ে দুই সন্তান নিয়ে লন্ডনে থাকছেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা। যদিও মাঝেমধ্যে ভারতে আসেন।

    একেবারে সাদামাঠা পোশাকে এদিন আশ্রমে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। সঙ্গে গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, হাতে জপের মালা। অনুষ্কা ও বিরাটকে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, হয় মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন, নয়তো নামসংকীর্তন শুনছেন। এমনকী লন্ডনেও নামগানে দেখা যায় তাঁদের। দুজনেই বেছে নিয়েছেন আধ্যাত্মিকতার পথ।

