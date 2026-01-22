Edit Profile
    ঠিক যেন সিনেমা! দুবাইয়ে বিরাট- অনুষ্কার গদ্গদ প্রেম দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া

    এই মুহূর্তে বিরাট কোহলির সঙ্গে সুখে জীবন যাপন করছেন অনুষ্কা শর্মা। সুদূর বিদেশে স্বামী সন্তানকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। কিছুদিন আগে মেয়ের পাঁচ বছরের জন্মদিনে অনুষ্কা একটি পোষ্টের মাধ্যমে জানান, তিনি মায়ের ভূমিকাতেই খুব খুশি রয়েছেন। অন্য কোনও ভূমিকা পালন করতে এখন তিনি আর চান না।

    Published on: Jan 22, 2026 3:22 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    দুবাইয়ে বিরাট- অনুষ্কার প্রেম দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া
    দুবাইয়ে বিরাট- অনুষ্কার প্রেম দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া

    অনুষ্কার মন্তব্য নিয়ে যখন শোরগোল নেটপাড়া, ঠিক তখনই একটি বিজ্ঞাপনে বিরাট এবং অনুষ্কার কেমিস্ট্রি যেন নজর কাড়ল সকলের। বিজ্ঞাপনটি দুবাইয়ের পর্যটনকে প্রচারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিরাট এবং অনুষ্কার একে অপরের প্রতি ভালোবাসা আবারও মুগ্ধ করেছে সকলকে।

    আরও পড়ুন: অপেক্ষার আর মাত্র ৬ দিন, বিয়ের আগে সম্পন্ন হল মধুমিতা-দেবমাল্যর বাগদান পর্ব

    বৃহস্পতিবার বিরাট এবং অনুষ্কা ইনস্টাগ্রামে এই নতুন বিজ্ঞাপনটি শেয়ার করেছেন যার প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায়, দুবাইয়ের অসামান্য সৌন্দর্য উপভোগ করছেন তারকা দম্পতি। বিরাট এবং অনুষ্কা একে অপরকে চমকে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ করেন সেখানে দাঁড়িয়েই। সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অনুষ্কা বিরাটের জন্য মরুভূমির মাঝে একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।

    এরপর বন্যপ্রাণী দেখতে বেরিয়ে যান তাঁরা। তারপরেই সমুদ্র সৈকতে অনুষ্কাকে ভলিবলে হারিয়ে বিরাট বলেন, আমি কিন্তু সত্যিই একজন ভালো ভলিবল প্লেয়ার। এরপর বিরাট অনুষ্কার কেনা পোশাক পরে নাচ করে দেখান। তারপরেই দিল্লির ছোলে ভাটুরে এনে বিরাটকে চমকে দেন অনুষ্কা।

    আরও পড়ুন: 'আমায় একা হাতে সবটা সামলাতে... ', কেন রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন মিমি?

    সবশেষে একান্তে সময় কাটাতে কাটাতে হঠাৎ করেই অনুষ্কার প্রিয় কোল্ড কফি এনে দেন বিরাট। একে অপরকে সারপ্রাইজ করতে করতে তাঁরা দুজনেই বোঝেন যে, তাঁদের মধ্যে কতটা ভালোবাসা বর্তমান। এই পুরোটাই একটি বিজ্ঞাপনের আদলে দেখানো হয়েছে কিন্তু তারপরেও যেন এই তারকা জুটির প্রেম দেখে মুগ্ধ হয়েছেন দর্শকরা।

    বিজ্ঞাপনটি দেখে একজন মন্তব্য করেছেন, সত্যি সিনেমার থেকে কম কিছু নয়। অন্য একজন লিখেছেন, এটা যেন মনে হচ্ছে, ডেটিংয়ের কিছু ঝলক দেখলাম। অন্য একজন লিখেছেন, অসাধারণ রসায়ন। চতুর্থ একজন লিখেছেন, খুব সুন্দর।

    News/Entertainment/ঠিক যেন সিনেমা! দুবাইয়ে বিরাট- অনুষ্কার গদ্গদ প্রেম দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া
