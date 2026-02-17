Edit Profile
    গলায় তুলসীর মালা,কপালে চন্দনের তিলক! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে বিরুষ্কা

    ভক্তিরসে ডুব দিলেন বিরাট-অনুষ্কা। প্রেমানন্দজি মহারাজের চরণে শান্তির খোঁজে তারকা দম্পতি। ছুটলেন বৃন্দাবনে। 

    Published on: Feb 17, 2026 7:26 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    গ্ল্যামার দুনিয়ার চাকচিক্য সরিয়ে রেখে আবারও ভক্তির সাগরে ডুব দিলেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। মঙ্গলবার ভোরে যখন তিলোত্তমা আড়মোড়া ভাঙছে, ঠিক তখনই বৃন্দাবনের কেলি কুঞ্জ আশ্রমে প্রেমানন্দ জি মহারাজের সামনে হাত জোড় করে বসে থাকতে দেখা গেল ভারতের এই পাওয়ার কাপল-কে।

    সকাল ৫:৩০-এর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ:

    মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে সোমবারই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার ভোরে সূর্য ওঠার আগেই পৌঁছে যান বৃন্দাবনে। পরনে সাদা-নীল সালোয়ার কামিজ আর বিরাটের পরনে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় তুলসীর মালা আর কপালে তিলক— এই সাদামাঠা লুকেই মহারাজের সামনে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কাটান তাঁরা।

    আবেগপ্রবণ অনুষ্কা:

    সূত্রের খবর, মহারাজ যখন আধ্যাত্মিক বাণী শোনাচ্ছিলেন, তখন চোখ ভিজে ওঠে অনুষ্কার। মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, ‘হাম আপকে হ্যায়’ (আমরা আপনারই)। বিরাটকেও দেখা যায় একমনে মহারাজের প্রতিটি কথা শুনতে এবং শান্তভাবে মাথা নাড়াতে।

    সফরটি কেন বিশেষ?

    গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ছিল বিরাট-অনুষ্কার ছেলে আকায়ের দ্বিতীয় জন্মদিন। শোনা যাচ্ছে, ছেলের জন্মদিনের শুভ মুহূর্ত উদযাপন করতেই তাঁরা এই বিশেষ দর্শনে এসেছেন। এর আগেও জানুয়ারি এবং মে মাসে তাঁরা প্রেমানন্দ মহারাজের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ব্যস্ততা থাকলেও, মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক গুরুর উপদেশের জন্য তাঁরা যে বারবার বৃন্দাবনে ফিরে আসেন, তা আবারও প্রমাণিত হলো।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবি:

    ছবিগুলো প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনদের প্রশংসায় ভাসছেন এই দম্পতি। অনেকে লিখেছেন, ‘সাফল্যের শিখরে থেকেও এত বিনয়ী হওয়া কেবল বিরাট-অনুষ্কার পক্ষেই সম্ভব।’ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, ‘সংসার আর আধ্যাত্মিকতার এমন মেলবন্ধন বিরল।’

    বিরাট বর্তমানে আইপিএল ২০২৬-এর প্রস্তুতির মাঝে রয়েছেন, আর অনুষ্কা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন দায়িত্বশীল মা হিসাবে। তবে শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁদের এই ‘আধ্যাত্মিক যাত্রা' বুঝিয়ে দিল যে, দিনশেষে শান্তি ও ভক্তিই তাঁদের কাছে আসল পাথেয়।

