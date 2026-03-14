    ম্যাচের আগে প্রিয়দর্শনের এই সিনেমা দেখেন বিরাট! যা মাত্র ২৫ কোটির ব্যবসা করেছিল

    ম্যাচের আগে চাপ কাটাতে অনেক ক্রিকেটারই আলাদা আলাদা উপায় বেছে নেন। তবে ভারতীয় তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি নাকি রিল্যাক্স করার জন্য দেখেন একটি বলিউড কমেডি সিনেমা। সম্প্রতি পরিচালক প্রিয়দর্শন জানিয়েছেন, কোহলি ও তাঁর সতীর্থরা নাকি ম্যাচের আগে তাঁর পরিচালিত একটি সিনেমা দেখে নিজেদের চাপ কমান।

    Mar 14, 2026, 13:54:29 IST
    By Tulika Samadder
    ভারতীয় সিনেমায় কমেডি ছবির কথা উঠলেই যে কয়েকজন পরিচালকের নাম সবার আগে আসে, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রিয়দর্শন। চার দশকেরও বেশি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় ও কালজয়ী কমেডি ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। আজও তাঁর ছবিগুলো টিভি বা ওটিটিতে দেখলে দর্শক হাসতে হাসতে লুটোপুটি খান।

    বিরাট কোহলি। (PTI)
    তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই জনপ্রিয় পরিচালক স্বীকার করেছেন, এখন আর আগের মতো নতুন কমেডির ভাবনা মাথায় আসছে না। তাই ভবিষ্যতে হয়তো তিনি কমেডি ঘরানার কাজ থেকে সরে আসতে পারেন। মজার বিষয় হল, তাঁর ছবির ভক্তদের তালিকায় রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলিও।

    ‘আমি যেন শেষ হয়ে গিয়েছি’

    এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে প্রিয়দর্শন জানান, এই মুহূর্তে তিনি বরং গম্ভীর ধরনের গল্প নিয়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরে কমেডি ছবি বানানোর পর এখন সেই ধারায় নতুনত্ব আনা কঠিন হয়ে পড়ছে। পরিচালক বলেন, তিনি আগের সাফল্যের ফর্মুলা বারবার ব্যবহার করতে চান না। তাই হয়তো আর একটি কমেডি ছবি বানিয়ে এই ঘরানা থেকে বিরতি নিতে পারেন।

    বক্স অফিসে ব্যর্থ হলেও এখন জনপ্রিয়

    প্রিয়দর্শনের কথায়, তাঁর কিছু ছবি মুক্তির সময় দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। যেমন ২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া ঢোল এবং ২০১০ সালের খাট্টা মিঠা বক্স অফিসে বড় সাফল্য পায়নি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো নতুন করে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, বিশেষ করে OTT প্ল্যাটফর্মে। এখন অনেক দর্শকই আবার এই ছবিগুলো দেখে উপভোগ করছেন, যা পরিচালকের কাছে বড় সন্তোষের বিষয়।

    ম্যাচের আগে ‘ঢোল’ দেখে রিল্যাক্স করেন কোহলি!

    প্রিয়দর্শন জানান, তিনি শুনেছেন যে অনেক ক্রিকেটার ম্যাচের আগে চাপ কমানোর জন্য তাঁর কমেডি ছবি দেখেন, আর সেই তালিকায় আছেন বিরাটও। বিশেষ করে ঢোল নাকি তাঁদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এমনকী ক্রিকেটাররা মাঝে মাঝে ছবির সংলাপও একে অপরের সঙ্গে মজা করে বলেন।

    বিরাটের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা

    শুধু দর্শক হিসেবেই নয়, প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজও করেছেন কোহলি। আইপিএল দল Royal Challengers Bengaluru-র একটি বিজ্ঞাপন পরিচালনা করেছিলেন প্রিয়দর্শন, যেখানে কোহলির পাশাপাশি ছিলেন ক্রিস গেইল এবং শেন ওয়াটসন। সেই সময় কোহলির অভিনয় দক্ষতা দেখে পরিচালক বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। মজা করে তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে চাইলে এই ক্রিকেটার অভিনয় জগতেও পা রাখতে পারেন।

    ‘ঢোল’-এর বক্স অফিস আয়

    ২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া ঢোল ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তুষার কাপুর, শরমন জোশি, রাজপাল যাদব, কুণাল খেমু এবং তনুশ্রী দত্ত। ছবিটি মুক্তির সময় খুব বড় ব্যবসা করতে না পারলেও, ভারতীয় বক্স অফিসে প্রায় ১৫ কোটি টাকা এবং বিশ্বজুড়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকা আয় করেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি এখন কাল্ট কমেডি হিসেবে নতুন দর্শকও পেয়েছে।

    News/Entertainment/ম্যাচের আগে প্রিয়দর্শনের এই সিনেমা দেখেন বিরাট! যা মাত্র ২৫ কোটির ব্যবসা করেছিল
