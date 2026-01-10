কেউ টেনেটুনে পাশ, কারও আসে ৯০ শতাংশ! ক্লাস টেনের পরীক্ষায় কত শতাংশ নম্বর পান আলিয়া-রণবীর-অনুষ্কা-বিরাটরা

কেউ টেনেটুনে পাশ, কারও আসে ৯০ শতাংশ! ক্লাস টেনের পরীক্ষায় কত শতাংশ নম্বর পান আলিয়া-রণবীর-অনুষ্কা-বিরাটরা
Celebrity Marksheet: কেউ টেনেটুনে পাশ, কারও নম্বর ৮০ শতাংশেরও বেশি। এই ১০ জন সেলিব্রিটি সিবিএসই-র দশম শ্রেণিতে কেমন ফল করেছিলেন?
আসুন আমরা আপনাকে ১০ জন সেলিব্রিটির দশম শ্রেণির প্রাপ্ত নম্বর জানাই। এই সেলিব্রিটিদের দশম শ্রেণির মার্কশিট থেকে এটা স্বভাবতই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্কুলের নম্বর কখনোই সাফল্যের গ্যারান্টি নয়।
বিরাট কোহলি:
কেরিয়ার ৩৬০ অনুযায়ী ক্রিকেটের রাজা বিরাট কোহলি ইংরেজিতে সর্বোচ্চ ও গণিতে সর্বনিম্ন নম্বর পেয়েছেন দশম শ্রেণিতে।
সামান্থা রুথ প্রভু:
২০০১-২০০২ সালে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দক্ষিণী সুপারস্টার সামান্থ। অঙ্কে ১০০-তে ১০০ নম্বর পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মার্কশিট অনুযায়ী, তিনি মোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৮৮৭ নম্বর (৮৮.৭%) পেয়েছিলেন।
আলিয়া ভাট:
আলিয়া দশম শ্রেণিতে ৭১ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন বলেই দাবি করা হয়েছে একাধিক রিপোর্টে।
অনুষ্কা শর্মা:
দশম শ্রেণিতে ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন অনুষ্কা শর্মা। তিনি তার স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করেন।
শ্রদ্ধা কাপুর:
দশম শ্রেণিতে ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা কাপুর।
জাহ্নবী কাপুর:
দশম শ্রেণিতে ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন শ্রীদেবী ও বনি কাপুরের বড় মেয়ে জাহ্নবী কাপুর।
ইয়ামি গৌতম:
দশম শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন ইয়ামি গৌতম।
ভূমি পেডনেকর:
ভূমি পেডনেকর লেখাপড়ায় ছিলেন তুখোড়। দশম শ্রেণিতে ৭৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন অভিনেত্রী।
কৃতি শ্যানন:
দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৭২ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন।
রণবীর কাপুর:
ঋষি-পুত্র নিজেই জানিয়েছিলেন, দশম শ্রেণিতে তিনি মাত্র ৫৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। তবে কাপুর পরিবার সন্তানের এই ফলাফলেই হয়েছিলেন দারুণ খুশি।