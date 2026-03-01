বিয়ের পর ২১টি শহরে মিষ্টি ও খাবার বিতরণ করবেন রশ্মিকা-বিজয়! তালিকায় নেই বাংলা

বিয়ের পর ২১টি শহরে মিষ্টি ও খাবার বিতরণ করবেন রশ্মিকা-বিজয়! তালিকায় নেই বাংলা
রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা বিয়ের পর দেশের বিভিন্ন শহরের মন্দিরে মিষ্টি বিতরণ এবং খাবার দান করার পরিকল্পনা করেছেন। রশ্মিকা এবং বিজয় বিয়ের পরে তাঁদের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি যৌথ বিবৃতি শেয়ার করেছেন, যেখানে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা বিয়ের পর দেশের বিভিন্ন শহরের মন্দিরে মিষ্টি বিতরণ এবং খাবার দান করার পরিকল্পনা করেছেন। রশ্মিকা এবং বিজয় বিয়ের পরে তাঁদের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি যৌথ বিবৃতি শেয়ার করেছেন, যেখানে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দম্পতি ঘোষণা করেছেন যে ১ মার্চ ২১টি শহরে মিষ্টি বিতরণ করা হবে। ভক্তরা বিজয় এবং রশ্মিকার এই অনন্য সুন্দর পরিকল্পনাকে খুবই ভালোবাসা দিয়েছেন। তবে এখানে বাংলার কোনও শহর নেই।
আরও পড়ুন: বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রতীক-সোনামণি? ‘এগুলো কি আর লুকিয়ে রাখা যায়…’, বললেন নায়িকা
একটা যৌথ বিবৃতি শেয়ার করে রশ্মিকা এবং বিজয় লিখেছেন, ‘এই দেশের প্রিয় মানুষ, আপনারা সবসময় আমাদের যাত্রা এবং ভালোবাসার অংশ ছিলেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে উদযাপন করতে পেরে আনন্দিত। ভারতে উৎসবগুলো কীভাবে পালিত হয়? মিষ্টি এবং খাবারের সঙ্গে। তাই ১ মার্চ, আমরা আপনাদের সকলের সঙ্গে জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটি ভাগ করে নিতে দেশজুড়ে ট্রাক ভর্তি মিষ্টি পাঠাচ্ছি। আমরা দেশের বিভিন্ন মন্দিরে খাবারও দান করব। আপনাদের সকলের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ আমাদের প্রয়োজন। বিজয় এবং রশ্মিকা।’
পরবর্তী ছবিতে যেসব শহরে মিষ্টি পাঠানো হয়েছে তার তালিকা দেন তাঁরা। এই তালিকায় দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, চণ্ডীগড়, করিমনগর, মাহবুবনগর, আহমেদাবাদ, গাজিয়াবাদ, মুম্বই, জয়পুর, কোচি, কুর্গ, মহীশূর, চেন্নাই, কোয়েম্বাটুর, পুদুচেরি এবং বিহার অন্তর্ভুক্ত। পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে ট্রেন বিলম্বের কারণে, সোমবারের আগে মিষ্টি বিহারে পৌঁছাবে না।
আরও পড়ুন: ব্যাট হাতে মাঠে ঝড় তুলতে আসছে 'ঘূর্ণি'! ‘নায়কের নাম কি আম্ফান?’ জলসার নতুন মেগার প্রোমো দেখে ট্রোল নেটিজেনদের
পরের ছবিতে রশ্মিকা এবং বিজয় যেসব মন্দিরে খাদ্য দান করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে। দম্পতি জানিয়েছেন যে, রশ্মিকা এবং বিজয় উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবনের শ্রী শ্রী কৃষ্ণ বলরাম মন্দির, কর্ণটিকের বেঙ্গালুরুর শিবোহম মন্দির, মহীশূরের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির এবং কুর্গের পাড়ি ইন্সুথাপ্পা মন্দির, ছত্তিশগড়ের রায়পুরের শ্রী শ্রী রাধা রাস বিহারী জি মন্দির, আসামের গুয়াহাটির শ্রী রুক্মিণী মন্দির, গুজরাটের আহমেদাবাদের শ্রী শ্রী গোবিন্দ ধাম মন্দির ইসকন, জয়পুরের গোবিন্দ দেব জি মন্দির সহ ১৬টি মন্দিরে খাদ্য দান করতে যাচ্ছেন।
২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে এক জমকালো অনুষ্ঠানে রশ্মিকা এবং বিজয় তাঁদের বিয়ে উদযাপন করেছেন। বিয়েতে কেবল পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের ছবিগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়, রশ্মিকার পোস্টটি ২৪ মিলিয়নেরও বেশি লাইক পড়েছে। রশ্মিকা বিজয়ের বিয়ের ছবি বিরাট কোহলির ছবির জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।