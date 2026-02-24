গলায় গলায় বন্ধুত্ব! তবুও বিশাল ভারদ্বাজের ছবিতে কেন দেখা যায় না শাহরুখ খানকে?

গলায় গলায় বন্ধুত্ব! তবুও বিশাল ভারদ্বাজের ছবিতে কেন দেখা যায় না শাহরুখ খানকে?
বিশাল ভরদ্বাজ এবং শাহরুখ খান—বলিউডের এই দুই মহীরুহকে একফ্রেমে দেখার অপেক্ষায় দর্শক বহু বছর ধরে। দীর্ঘ সময় ধরেই তাঁদের একসঙ্গে কাজ করা নিয়ে জল্পনা চললেও, ব্যাটে-বলে তা হয়ে ওঠেনি।
বিশাল ভরদ্বাজ শুধু সঙ্গীত পরিচালক বা গায়ক নয় পরিচালক হিসাবেও সমান দক্ষ। তিনি আদ্য়োপান্ত শিল্পী মানুষ। হালে তাঁর ছবির নায়কের ভূমিকায় দর্শক সবচেয়ে বেশি দেখেছে শাহিদ কাপুরকে। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না, বাস্তব জীবনে শাহরুখ খানের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব বিশালের। তবু একসঙ্গে কাজ করেননি দুই বন্ধু।
শাহরুখের সেই পরিচিত ‘হিউমার’:
বিশাল জানান, তিনি যখনই শাহরুখের কাছে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেন বা কোনও চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করেন, শাহরুখ নিজের সেই চিরচেনা রসিকতার মেজাজেই উত্তর দেন। বিশালের কথায়, শাহরুখ হাসতে হাসতে তাঁকে বলেন— ‘বিশাল, এখন আমাদের সামনে দুটোই অপশন। হয় আমরা এখনই একসঙ্গে একটা ছবি করব, না হলে আমরা স্রেফ বন্ধু হয়েই থাকব এবং অবসরের পর গল্প করব।’
কেন পিছিয়ে যাচ্ছে কাজ?
বিশাল স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের মধ্যে বহুবার চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমনকি একটা সময় শোনা গিয়েছিল চেতন ভগতের উপন্যাস ‘টু স্টেটস’ নিয়ে শাহরুখ ও বিশাল কাজ করবেন। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। বিশালের মতে, ‘শাহরুখের মতো বড় মাপের তারকার জন্য যে ধরণের ক্যানভাস প্রয়োজন, তার সঙ্গে আমার গল্প বলার ধরণকে মেলাতে হবে। আমরা দুজনেই চাইছি কাজটা হোক, কিন্তু সঠিক সময়ের অপেক্ষায় আছি।’
বন্ধুই রয়ে গেলেন না তো?
বিশাল আরও জানান, শাহরুখের সাথে তাঁর সম্পর্কটা পেশাদারিত্বের চেয়ে বন্ধুত্বেরই বেশি। মাঝেমধ্যেই গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাঁদের আড্ডা। তবে সেই আড্ডায় সিনেমার চেয়ে জীবনদর্শনই বেশি জায়গা পায়। ফলে ভক্তদের আশঙ্কা— কিং খান কি তবে বিশালের সাথে ‘বন্ধু’ হিসেবে আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দেবেন, নাকি বড় পর্দায় সেই ম্যাজিক দেখা যাবে?
অপেক্ষা ফুরাবে কি?
শাহরুখ এখন অ্যাকশন এবং প্যান-ইন্ডিয়া ছবির জোয়ারে ভাসছেন। অন্য দিকে বিশাল ব্যস্ত তাঁর নিজস্ব ধারার সিনেমা নিয়ে। শাহরুখের এই ‘দুই অপশন’-এর থিওরি কি আদতে কাজ শুরু করার আগে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন তাগিদ? বলিউড মনে করছে, সঠিক চিত্রনাট্য হাতে এলেই হয়তো দেখা যাবে সেই কাঙ্ক্ষিত জুটিকে। বিশালের কথায়, ও রোমিওর কাজ চলাকালীনও একটি চিত্রনাট্য শাহরুখকে পাঠিয়েছেন তিনি। পরিচালক আশাবাদী সেই স্ক্রিপ্ট মনে ধরবে শাহরুখের।