    'ও যা করতে চায়…', অরিজিতের প্লেব্যাক থেকে সরে আসা প্রসঙ্গে যা বললেন বিশাল

    এই বছরের শুরুতে প্লেব্যাক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন গায়ক অরিজিৎ সিং। তাতে যে তাঁর অনুরাগীদের মন ভেঙেছিল তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি সঙ্গীত জগতের অনেকেই অরিজিতের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন। এবার সঙ্গীতশিল্পী তথা গায়ক বিশাল দাদলানি এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন।

    Published on: Mar 09, 2026 11:57 AM IST
    By Sayani Rana
    এই বছরের শুরুতে প্লেব্যাক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন গায়ক অরিজিৎ সিং। তাতে যে তাঁর অনুরাগীদের মন ভেঙেছিল তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি সঙ্গীত জগতের অনেকেই অরিজিতের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন। এবার সঙ্গীতশিল্পী তথা গায়ক বিশাল দাদলানি এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন।

    'ও যা করতে চায়…', অরিজিতের প্লেব্যাক থেকে সরে আসা প্রসঙ্গে যা বললেন বিশাল
    'ও যা করতে চায়…', অরিজিতের প্লেব্যাক থেকে সরে আসা প্রসঙ্গে যা বললেন বিশাল

    পডকাস্ট আনট্রিগারড উইথ আমিনজাজের বিশাল এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি অরিজিৎকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

    অরিজিৎ সম্পর্কে বিশাল যা বললেন

    অরিজিতের প্লেব্যাক গান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বিশাল বলেন, ‘যা খুশি তাই করো, বন্ধু। ও এর কোনও না কোনও ব্যাখ্যা দিয়েছে নিশ্চয়ই। সঙ্গীত হল এমন একটি সমুদ্র যা আমাদের কারও সঙ্গে হোক বা না হোক, বিদ্যমান। তাই চিয়ার্স! সঙ্গীতের দিক থেকে বলতে গেলে, মানুষটা প্রতিভাবান। সেই নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই তিনি যা খুঁজছেন, তাই জীবন।’

    তিনি আরও বলেন, ‘অনুমান করা আমার কাজ নয়। আমার মতে, আমি ওঁর পক্ষে। ও যা করতে চায় তাই ঠিক। আমি ওঁকে ভালোবাসি। ও একজন ভালো মানুষ। সত্যিকারের ভালো মানুষ। ভালো মন মানুষ, পাশাপাশি একজন ভালো সঙ্গীত শিল্পীও! তাই ওঁর যা ইচ্ছা তাই করুক।’

    চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারী, যখন অরিজিৎ ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আর প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে নতুন কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না, তখন তা সকলকে চমকে দিয়েছিল। তবে অরিজিৎ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি গান থেকে সরবেন না। ‘শুধু স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমি গান বাঁধা বন্ধ করব না।’ তার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, অরিজিৎ একটি নতুন স্বাধীন প্রকাশ্যে আনেন, যা তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে।

    অবসরের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, অরিজিৎ সম্প্রতি X-তে তার অনুসারীদের আশ্বস্ত করেছেন যে যদিও তিনি নতুন কাজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, তবুও তিনি এখনও তাঁর বেশ কিছু নতুন গান আসবে, আসলে এগুলি এই ঘোষণার আগেই রেকর্ড করা। তিনি জানান, এই ট্র্যাকগুলি আগামী মাস, সম্ভবত আগামী বছর পর্যন্ত আসতে থাকবে।

    News/Entertainment/'ও যা করতে চায়…', অরিজিতের প্লেব্যাক থেকে সরে আসা প্রসঙ্গে যা বললেন বিশাল
