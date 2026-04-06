'কমফোর্ট জোন আছে বলেই শুধুমাত্র...', ম্যাজিক মোমেন্টস-এর হয়ে এবার মুখ খুললেন ভিভান

'কমফোর্ট জোন আছে বলেই শুধুমাত্র...', ম্যাজিক মোমেন্টস-এর হয়ে এবার মুখ খুললেন ভিভান
গত ২৯ মার্চ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর গোটা টলিউড একজোট হয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে। রাহুলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ অতিক্রম হতেই একদম অন্যরকম একটি পোস্ট করলেন অভিনেতা ভিভান ঘোষ।
গত ২৯ মার্চ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর গোটা টলিউড একজোট হয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে। রাহুলের সঙ্গে যে দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়, তারপর যেভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন রকম বয়ান দেন, যেভাবে প্রযোজনা সংস্থা গোটা ঘটনায় দায়সারা মনোভাব দেখান, তাতে ভীষণ ক্ষুব্ধ টলিউডের কলাকুশলীরা।
কিন্তু একদিকে যেমন প্রায় প্রত্যেকেই লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেখানে রাহুলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ অতিক্রম হতেই একদম অন্যরকম একটি পোস্ট করলেন অভিনেতা ভিভান ঘোষ। ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করার সুবাদে তিনি ম্যাজিক মোমেন্টসের অধীনেই কাজ করছেন এই মুহূর্তে।
সোমবার ৬ এপ্রিল সকালে একটি পোস্ট করেন অভিনেতা যেখানে তিনি লেখেন, ‘বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের মনের মধ্যে যে কষ্ট চলছে সেটা আমরা সকলেই জানি। গত ১২ বছর ধরে রাহুলদাকে চিনলেও রাহুলদার সঙ্গে বন্ধুত্ব লাস্ট একমাস ধরে। রাহুলদার মৃত্যু নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন, তদন্ত চলছে। কিন্তু বেশ কিছু জিনিস অনেকদিন ধরে চোখে পড়ছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রোডাকশন হাউজের ব্যাপারে।’
এরপর তিনি লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রোডাকশন হাউজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লেখেন, ‘ম্যাজিক মোমেন্টস আর্টিস্টদের যা সম্মান দেয়, অন্য কোনও হাউস দেয় না। এই প্রোডাকশন হাউজের কমফোর্ট জোন আছে বলেই শুধুমাত্র এই সংস্থার অধীনেই কাজ করেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মতো তারকারা। সব থেকে বড় কথা, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন সকলে।’
ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মবিরতি অথবা সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি ভিভান কিন্তু লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রোডাকশন হাউজের দিকে যেভাবে সকলে আঙুল তুলছেন সেটা প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে অভিনেতা এই প্রযোজনা সংস্থার ব্যাপারে যে একটি ক্লিনচিট দিলেন, এ কথা বলাই যায়।
তবে ভিভান যাই বলুন না কেন, অভিনেতার সঙ্গে একমত হননি অনেকেই। বিশেষত যখন অভিনেতা লেখেন, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থার মতো আর অন্য কেউ শিল্পীদের সম্মান দেন না, এই কথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন সকলে। অনেকেই অভিনেতার উদ্দ্যেশে লেখেন, ভিভান আগে অনেক সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন, সেখান থেকেই পরিচিতি পেয়েছেন, তাই একটি সংস্থাকে ভালো করতে গিয়ে অন্যদের খারাপ বলার কোনও মানেই হয় না।