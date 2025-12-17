Vivan-Disha: ‘প্রেমিকা’ দিশার আত্মহত্যা, ২ বছর কাজ পাননি ভিভান! ১০ বছর পর উলটো সুর অভিনেতার

বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ ভিভান ঘোষ। একটা সময় একদম অযাচিত কারণে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন তিনি। অভিনেত্রী দিশা গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মহত্যার মামলায় কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল ভিভানকে। দিশার তৎকালীন প্রেমিক ছিলেন ভিভান। শোনা গিয়েছিল, তাঁদের বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল দুই পরিবারের তরফে। কিন্তু দিশার মৃত্যু বদলে দেয় সবকিছু।
১০ বছর পর ফের কেন আলচনায় দুজনের সম্পর্ক। কেন? অভিনেত্রী সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমপ্রেম বিয়ের গুঞ্জন দানা বেঁধেছে টলিপাড়ায়। অভিনেত্রী এই গুঞ্জন অস্বীকার করেছেন, তবে ঘনিষ্ঠমহল বলছে বাস্তবেই রিয়া দত্তর সঙ্গে বিয়ে সেরেছেন সুচন্দ্রা। সেই সুচন্দ্রার সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল দিশার। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই নাকি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন দিশা। আনন্দবাজারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভিভান বলেন, ‘দিশা সমকামী ছিল কিনা আমি জানি না। তবে আমি অভিযুক্ত নই, সেই সত্যি সবাই জানে’।
ভিভান এদিন বলেন, তিনি নাকি দিশার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন না। তাঁদের কোনও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। শুধু ভালো বন্ধু ছিলেন। সকলে ভাবত তাঁরা নাকি বিয়ে করবেন। যদিও ১০ বছর আগের এক সাক্ষাৎকারে অন্য কথা বলেছিলেন ভিভান। দিশার মৃত্যুর পর টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ভিভান। তিনি সেই সময় বলেছিলেন, ‘আমি আর দিশা খুব ভালো বন্ধু গত পাঁচ বছর ধরে। আমি, মানালি (দে) এবং দিশা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি অতীতে অন্য সম্পর্কে ছিলাম, যা টেকেনি। আমি আর দিশা যখন নিজেদের নিয়ে নিশ্চত হই, তখন দুই পরিবারকে জানাই। আমরা শীঘ্রই বিয়ে করব ভেবেছিলাম’।
হঠাৎ করে কেন ভিভানের ভাবনায় এই পরিবর্তন? তার উত্তর জানা নেই। এদিন বিভান আফসোসের সুরে বলেন, দিশার মৃত্য়ুর পর ২ বছর কাজ ছিল না তাঁর হাতে। এরপর আর কখনও নায়ক চরিত্রে ডাক পাননি। ২০১৭ সাল থেকে পার্শ্বচরিত্রেই অভিনয় করছেন। আপাতত চিরসখা সিরিয়ালে বুব্লাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিভান ঘোষ। ব্য়ক্তিগত জীবনে ২০১৭ সালে পৃথা মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে বিয়ে করেন ভিভান।
