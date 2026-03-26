Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে ছবি তৈরি করবেন বিবেক অগ্নিহোত্রী! ‘আমি সব সময়…’, যা বললেন তিনি

    জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২০২৫ সালের এপ্রিলে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের সামরিক অভিযান অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটি ছবি হবে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এবার বিবেক অগ্নিহোত্রী তা নিশ্চিত করেছেন।

    Mar 26, 2026, 08:30:45 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২০২৫ সালের এপ্রিলে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের সামরিক অভিযান অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটি ছবি হবে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এবার বিবেক অগ্নিহোত্রী তা নিশ্চিত করেছেন। বিবেক জানান, ছবিটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেজেএস 'টাইনি' ধিলনের লেখা ‘অপারেশন সিঁদুর: দি আনটোল্ড স্টোরি অফ ইন্ডিয়াস ডিপ স্ট্রাইকস ইনসাইড পাকিস্তান’ বইটির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হবে।

    হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিবেক বলেন, ‘আমি সব সময় এমন গল্প বলায় বিশ্বাসী যা যা ঘটেছে, এবং প্রয়োজনীয়। আমার প্রচেষ্টা হল সাহস, পেশাদারিত্ব এবং কৌশলগত স্বচ্ছতার এই গল্পটিকে প্রামাণিকতা ও এক সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে দর্শকদের কাছে তুলে ধরা।’

    টি-সিরিজের ভূষণ কুমার বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্পটি প্রযোজনা করবেন। ছবিতে ৬ থেকে ১০ মে পর্যন্ত সংঘটিত অপারেশন সিঁদুর-এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা আরও বলেন, ‘কী ঘটেছিল, কীভাবে এবং কেন ঘটেছিল-শুধু তা-ই নয়, বরং ঘটনাগুলো বোঝার জন্য আমরা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় সরেজমিনে গবেষণা করেছি। জনসাধারণের কাছে যা তথ্য রয়েছে, পরিস্থিতি তার থেকেও অনেক বেশি জটিল ছিল।’

    এদিকে, চলচ্চিত্রটি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভূষণ কুমার বলেন, 'কিছু গল্প কেউ বেছে নেয় না, বরং সেই গল্পই আপনাকে বেছে নেয়। অপারেশন সিঁদুর' এমনই একটি গল্প। যখন দেশ এমন বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে যায়, তখন সেগুলোকে সত্যনিষ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ করাটা জরুরি হয়ে পড়ে।'

    চলচ্চিত্রটির নির্মাণ, মুক্তির তারিখ, কলাকুশলী বা সময়সীমা সম্পর্কে এখনও কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বিবেক অগ্নিহোত্রী 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস', 'দ্য তাশখন্দ ফাইলস' এবং 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর মতো চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য পরিচিত।

    অপারেশন সিঁদুর কী?

    ২০২৫ সালের ২২শে এপ্রিল, পহেলগামে একটি সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হন। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করার পর পর্যটকদের হত্যা করা হয়েছিল। এই হামলার প্রতিশোধ নিতে নেওয়া পাল্টা সামরিক পদক্ষেপের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর।

    News/Entertainment/'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে ছবি তৈরি করবেন বিবেক অগ্নিহোত্রী! ‘আমি সব সময়…’, যা বললেন তিনি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes