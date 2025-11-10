Edit Profile
    অবশেষে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ‘দ্যা বেঙ্গল ফাইলস’, কোথায়, কবে মুক্তি?

    অবশেষে ডিজিটাল পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্যা বেঙ্গল ফাইলস। ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে। প্রথম থেকেই এই সিনেমাটি ঘিরে তৈরি হয়েছিল বহু বিতর্ক।

    Published on: Nov 10, 2025 6:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অবশেষে ডিজিটাল পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্যা বেঙ্গল ফাইলস। ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে। প্রথম থেকেই এই সিনেমাটি ঘিরে তৈরি হয়েছিল বহু বিতর্ক। বড় পর্দায় এই ছবিটি মুক্তির আগে সম্মুখীন হয়েছিল একাধিক বাধার। তবে অবশেষে এই সিনেমাটি পৌঁছে যাবে প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে।

    আগামী ২১ নভেম্বর থেকে Zee 5 ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তি পাবে এই ছবিটি। ছবি মুক্তির ঘোষণা করে Zee 5 তাদের অফিসিয়াল হ্যান্ডেলে লেখে, ‘পুড়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর যখন আগুনে জ্বলে ওঠে, বাংলার সাহসী অধ্যায় গর্জে উঠেছে। বেঙ্গল ফাইলস আসতে চলেছে জি ফাইভ-এ আগামী ২১ নভেম্বর।’

    আরও পড়ুন: 'আমাকে তো প্রধানমন্ত্রীর মতো... ', নিজের লুক বিশ্লেষণ করে কী বললেন সায়নী?

    ছবি প্রসঙ্গে

    ১৯৪৬ সালের সংঘটিত গ্রেট কলকাতা হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, পল্লবী জোশি, দর্শন কুমার, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, নামসি চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ খেরা, পুনিত ইসার, প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, সৌরভ দাস এবং মোহন কাপুর সহ আরও অনেকে।

    এই ছবিতে অনুপমের মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যা আবারও মানুষের মন জয় করেছিল। প্রত্যেকবারের মতো মিঠুন চক্রবর্তী প্রমাণ করেছিলেন তিনি জাত অভিনেতা। তবে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তীর ছেলে, বাবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল নামসিকে।

    আরও পড়ুন: 'উনি পাগলের পর্যায়ে পৌঁছে...', জন্মান্তর নিয়ে কথা বলতেই কটাক্ষের মুখে অপরাজিতা

    অনুপম খের, যিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, ছবিটিকে সমর্থন করে বলেছিলেন, ‘কিছু গল্প চিরকাল আপনার সাথে থাকে, এবং দ্য ফাইলস ট্রিলজি তাদের মধ্যে একটি। এটি কেবল ইতিহাস সম্পর্কে নয় - এটি মানবতা সম্পর্কে। যখন আমি চিত্রনাট্যটি পড়ি, তখন আমার এমন একটি ব্যথা অনুভূত হয় যা কেবল সত্যই করতে পারে।’

    উল্লেখ্য, অভিষেক আগরওয়াল আর্টস এবং আই অ্যাম বুদ্ধ প্রোডাকশন প্রযোজিত এই ছবিটি ‘ফাইলস ট্রিলজি’-এর তৃতীয় কিস্তি, ‘দ্য তাসখন্দ ফাইলস’ এবং ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর পরে।

    News/Entertainment/অবশেষে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ‘দ্যা বেঙ্গল ফাইলস’, কোথায়, কবে মুক্তি?
