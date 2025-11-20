‘শাহরুখকে কেউ মনে রাখবে না…’, বেফাঁস মন্তব্য করে ফের বিতর্কে বিবেক?
শুধু আজ নয়, শাহরুখ খান হলেন এমন একজন তারকা যাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মনে রাখবেন মানুষ। এ কথা বিশ্বাস করেন স্বয়ং অভিনেতাও। তিনি যখন থাকবেন না তখন থাকবে না রোম্যান্সও, এ কথা নিজের মুখে একাধিকবার বলেছেন শাহরুখ। কিন্তু এবার শাহরুখ খানকে নিয়েই বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন বিবেক ওবেরয়।
সম্প্রতি পিঙ্কভিলার সঙ্গে একটি কথোপকথনে আড্ডা দিতে গিয়ে বিবেক বলেন, ‘১৯৬০ দশকে কোন ছবিতে কে অভিনয় করেছেন এখন জিজ্ঞাসা করলে মানুষ বলতে। হয়তো গুগল ঘেঁটে বের করতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বলতে পারবে না এই কথার উত্তর। ঠিক তেমনি ২০৫০ সালে মানুষ হয়তো বলবে কে শাহরুখ খান?’
বিবেক আরও বলেন, ‘আজকাল যদি তুমি কাউকে জিজ্ঞাসা করো রাজ কাপুর কে? অনেকেই কিন্তু বলতে পারবে না। আমরা কিন্তু এই মানুষটাকে সিনেমা দেবতা বলে পুজো করেছি। ঠিক তেমনি এখনকার প্রজন্ম রণবীর কাপুরকে চেনে, কিন্তু একটা সময় তাকেও চিনতে পারবে না। আমাকেও চিনতে পারবে না কেউ।’
সলমন খানের পর এবার শাহরুখ খানের বিষয় নিয়ে এমন বিতর্কিত মন্তব্য করায় আগামী দিনে কোনও সমস্যায় পড়বেন কিনা বিবেক, সেটা একমাত্র সময় বলতে পারবে। কিন্তু আপাতত সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে বিবেকের এই নতুন মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়ে গিয়েছে গুঞ্জন।
উল্লেখ্য, এই মাসের শুরুতে শাহরুখ ৬০ বছর পূর্ণ করেন এবং মুম্বইয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি তার ভক্তদের সাথে এই মাইলফলক উদযাপন করেন। এই বছরের সেপ্টেম্বরে, শাহরুখ সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পান, যা এই মর্যাদাপূর্ণ বিভাগে তার প্রথম জয়। তিনি অ্যাটলির ‘জওয়ান’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য এই পুরস্কার জিতেছিলেন। পরবর্তী ছবিতে তাকে দেখা যাবে কিং-এ।
বিবেক ‘মস্তি ৪’ মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার কাছে প্রভাস, তৃপ্তি দিমরি এবং প্রকাশ রাজ অভিনীত সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গের ‘স্পিরিট’-ও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে প্রভাসের জন্মদিনে ছবিটির অডিও টিজার প্রকাশিত হয়েছিল।
