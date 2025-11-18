ফারহার জন্য চা আনতেন, ঝাঁট দিতেন! নাম জড়ায় বিশ্ব সুন্দরীর সঙ্গে, এখন ১২০০ কোটির মালিক নায়ক

বলিউডে নেপোটিজম নিয়ে প্রতিদিনই আলোচনা হয়। স্টারকিডদের যাত্রা শোবিজ জগতে অনেক সহজ হয়, এই কথা অস্বীকার করার জো নেই। তবে প্রতিটি যাত্রা স্পটলাইটের নীচে শুরু হয় না। কেউ কেউ তাদের বংশপরিচয়কে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করতে পছন্দ করে, রেড কার্পেটের পরিবর্তে কঠোর পরিশ্রম করেই খ্য়াতির শিখড়ে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে। এরকম একজন অভিনেতা একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করেছিলেন - রিহার্সাল রুমে ঝাড়ু দেওয়া এবং চা আনার মতো কাজ করতেন এক বলিউড অভিনেতার পুত্র। তিনি ফারাহ খানের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং এখন তাঁর সম্পত্তি ১২০০ কোটি টাকা।
বলিউডের অন্যতম ধনী অভিনেতা তিনি। চিনলেন? তিনি হলেন বিবেক ওবেরয়। বিবেক ওবেরয় ফারাহ খানের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ম্যাশেবল ইন্ডিয়ার দ্য বোম্বে জার্নির সাম্প্রতিক পর্বে, প্রবীণ অভিনেতা সুরেশ ওবেরয়ের ছেলে বিবেক ওবেরয় প্রকাশ করেছিলেন যে কীভাবে তিনি তাঁর বাবার নাম প্রকাশ না করে সহকারী হিসাবে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে ফারাহ খানকে সাহায্য করতাম। আমি রিহার্সাল রুমগুলি পরিষ্কার করা এবং সমস্ত নৃত্যশিল্পীদের জন্য চা আনা শুরু করেছিলাম এবং সেখান থেকে আমি উপরে উঠে গিয়েছিলাম। আমি কখনো কাউকে বলিনি আমার বাবা কে।’
তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে এই নীরব সহকারী একদিন ভারতের অন্যতম ধনী অভিনেতা হয়ে উঠবেন। বিবেক ২০০২ সালে রাম গোপাল ভার্মার কোম্পানি দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন, যা বাণিজ্যিক এবং সমালোচনামূলক সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সিনেমার পরে অভিনেতাকে বলিউডের আগামির সুপারস্টার হিসাবে ধরা হয়েছিল। তিনি সাথিয়া, মস্তি এবং ওমকারার মতো হিট ছবির মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে থাকেন এবং নিজেকে বলিউডের অন্যতম উজ্জ্বল তরুণ তারকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
যদিও ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেমপর্বই বিবেকের কেরিয়ারের কাল হয়ে দাঁড়ায়। নীল নয়নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে ভাইজানের সঙ্গে পাঙ্গা নেন বিবেক। ২০০৩ সালে অভিনেতা সলমন খানের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ করে একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন এবং এই ঘটনাটি তাঁর কেরিয়ারের গতিপ্রবাহ আটকে দেয়।
প্রখর গুপ্তের সাথে একটি পডকাস্টে তাকে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বয়কট করা হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন অভিনেতা এবং বলেছিলেন, ‘সেই সময়ে যখন সবাই আমাকে বয়কট করছিল। কেউই আমার সাথে কাজ করতে প্রস্তুত ছিল না, এবং আগে থেকে স্বাক্ষর করা চলচ্চিত্রগুলি থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া আমাকে হুমকি দিয়ে প্রচুর ফোন আসত। এই ফোনগুলি আমার বোন, বাবা এবং মাকেও করা হয়েছিল।’
তবে, বিবেক হাল ছাড়েননি, মালয়ালম এবং তেলেগু ছবিতে কাজ চালিয়ে যান। ইনসাইড এজের মতো ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে তিনি ওটিটিতে সাড়া ফেলেন। ২০১৩ সালে, অভিনেতা গ্র্যান্ড মাস্তি এবং ক্রিশ ৩ এর সাথে দুটি ব্যাক-টু-ব্যাক হিট সরবরাহ করেছিলেন। আজ,বিবেক ভারতের অন্যতম ধনী অভিনেতা। বিবেকের বেশিরভাগ সম্পদ তাঁর রিয়েল এস্টেট সংস্থা, কর্মা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং তাঁর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা মেগা এন্টারটেইনমেন্ট থেকে আসে। তিনি স্বর্নিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বেশ কয়েকটি স্টার্ট-আপের বিনিয়োগকারী। তিনিই একমাত্র ভারতীয় অভিনেতা যিনি ফোর্বসের ৪০ আন্ডার ৪০ হিরোস অফ ফিলানথ্রপি তালিকায় স্থান পেয়েছেন।
দ্য স্টেটসম্যান সহ একাধিক প্রতিবেদনে তার মোট সম্পদ ১২০০ কোটি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যা তাকে ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেতাদের লিস্টে একদম উপরের দিকে রেখেছে। তাঁর সম্পদ রণবীর কাপুর ( ₹350 কোটি), আল্লু অর্জুন ( ₹340 কোটি), প্রভাস ( ₹250 কোটি) এবং এমনকি রজনীকান্তের মতো সুপারস্টারদের ( ₹400 কোটি) থেকেও অনেক বেশি।
বিবেক বর্তমানে তার আসন্ন সিনেমা মাস্তি ৪ এর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে, যা ২১ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এ ছাড়াও সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার স্পিরিট, এবং নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ রয়েছে বিবেকের হাতে।
