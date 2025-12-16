Edit Profile
    আর্য সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিল না আরাত্রিকার? 'নষ্ট করার মতো সময় নেই…', যা বললেন নায়িকা

    একটা সময় আর্য দাশগুপ্তের সঙ্গে আরাত্রিকা মাইতির প্রেমচর্চা ছিল তুঙ্গে। তাতে সরাসরি কখনও সিলমোহর না দিলেনও, এই নিয়ে কখনও আপত্তিও জানাননি তাঁরা। কিন্তু এখন আর তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে দু'জনই মুখ খুললেন। 

    Published on: Dec 16, 2025 8:57 PM IST
    By Sayani Rana
    এই প্রশ্ন উঠতেই তাঁরা দু'জন জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাকি প্রেমিক -প্রেমিকার সম্পর্ক কোনও দিনই ছিল না। আনন্দবাজার ডট কমকে এই প্রসঙ্গে আরাত্রিকা বলেন, ‘কারও সঙ্গেই কোনও দিন কিছুই ছিল না। এখনও তা-ই। অভিনয়, কেরিয়ারের বাইরে কিচ্ছু ভাবছি না। পায়ের নীচের মাটি শক্ত করাটাই একমাত্র লক্ষ্য। তার আগে প্রেম, সম্পর্ক, বিয়ে, বিচ্ছেদ এ সব নিয়ে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই।’

    অন্যদিকে, আর্য বলেন, ‘বরাবরই ভাল বন্ধু ছিলাম। কাজের চাপে আমাদের কথা হয় না। আমিও বুঝেছি, পেশাজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই যে কোনও অভিনেতার লক্ষ্য হওয়া উচিত।’ কিন্তু কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, অভিনেত্রী নাকি তাঁর মন ভেঙেছেন!

    কাজের সূত্রে বর্তমানে আরাত্রিকাকে বর্তমানে জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা ‘জোয়ার-ভাটা’তে দেখা যাচ্ছে। ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রের নাম ‘উজি’। এই মেগায় নায়িকার বিপরীতে রয়েছেন অভিষেক বীর শর্মা। তবে আরাত্রিকা একাই এই মেগার নায়িকা নন। তাঁর পাশাপাশি 'উজি'র দিদি নিশার চরিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি দাসকে। তবে কেবল মেগাতেই থেমে নেই আরাত্রিকা। বড়দিনে বড়পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন অভিনেত্রী। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'তে নায়িকাকে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ভূমিকায় দিব্যজ্যোতি দত্তর বিপরীতে দেখা যাবে। এই ছবিতে দিব্যজ্যোতিকে গৌরাঙ্গের ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যদিকে, জি বাংলার অন্য এক জনপ্রিয় মেগা ‘কুসুম’-এ গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাচ্ছে আর্যকে।

