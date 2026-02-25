Edit Profile
    Kajol-Ajay: ‘আমাদের মেডেল দেওয়া উচিত…’,বউয়ের সব কথা মুখবুজে শোনেন অজয়, দাম্পত্যের ২৭ পার! কী বলল কাজল?

    অজয় দেবগন এবং কাজলের সম্পর্কের সমীকরণ সবসময়ই বলিউডে এক অনন্য। ইশক ছবির সেটে শুরু এই প্রেমের গল্প। গতকাল, ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিয়ের ২৭ বছর পূর্ণ হলো।

    Published on: Feb 25, 2026 8:45 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শাহরুখ খানের বউ কাজল, এমন ভাবনা একটা সময় ছিল অনেকের। পর্দার হিট জুটি শাহরুখ-কাজল। বাস্তবে কাজল মন দিয়েছিলেন অজয় দেবগণকে। ছবির সেটেই শুরু এই প্রেমের গল্প। বলিউডের ‘পাওয়ার কাপল’ অজয় দেবগন এবং কাজলের দাম্পত্য জীবনের চাকা গড়িয়ে পা দিল ২৭ বছরে। ১৯৯৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা। তবে ২৭তম বিবাহবার্ষিকীতে রোমান্টিক কথার চেয়েও কাজলের স্বভাবজাত রসবোধ আর খুনসুটিই বেশি নজর কাড়ল নেটিজেনদের। অজয়ের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করে কাজলের দাবি— তাঁদের দুজনকে অন্তত একটি করে ‘মেডেল’ দেওয়া উচিত!

    মেডেল ও ট্রফির দাবি:

    ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মেরুন রঙের শাড়ি আর চোকরে সেজেছেন কাজল, পাশে কালো স্যুটে ধরা দিয়েছেন গম্ভীর মেজাজের অজয়। একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন এই তারকা জুটি। ছবির ক্যাপশনে কাজল লিখেছেন, “বুঝদারির এক বিরল মুহূর্তে আমরা দুজনেই একমত হয়েছি যে, আমাদের দুজনকেই একটা করে মেডেল এবং ট্রফি দেওয়া উচিত!” অর্থাৎ, ২৭ বছর একে অপরের ‘বিপরীত’ ব্যক্তিত্বকে সহ্য করে টিকে থাকার মজার লড়াইটাকেই ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন অভিনেত্রী।

    বিপরীত মেরুর মিলন:

    অজয় এবং কাজলের প্রেমকাহিনি শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে ‘ইশক’ ছবির সেটে। একদিকে চঞ্চল ও বাচাল কাজল, অন্যদিকে শান্ত ও গম্ভীর অজয়— তাঁদের এই ‘অপোজিট অ্যাট্রাকশন’ আজও অটুট। বিকেলের রোদে ছাদের ওপর খুব সাদামাটাভাবে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। দুই সন্তান নাইসা এবং যুগকে নিয়ে এখন তাঁদের ভরা সংসার।

    শুভেচ্ছার জোয়ার:

    কাজলের এই পোস্টে বলিপাড়ার সহকর্মী থেকে শুরু করে ভক্তরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, “আপনারা দুজনেই বাস্তবের সেরা জুটি।” তবে বরাবরের মতো এবারও অজয় নিজের গম্ভীর স্টাইল বজায় রেখেছেন, আর কাজল মাতিয়ে রেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়া।

    ক্যাটরিনা ও ভিকির ‘বিহান’ নিয়ে আপডেট:

    আগের আলোচনায় আপনি ক্যাটরিনা-ভিকির ছেলে ‘বিহান’ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে ক্যাটরিনা কাইফ এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, যার নাম রাখা হয়েছে বিহান কৌশল। বর্তমানে সেই ছোট্ট বিহান আর কাজলের এই ২৭ বছরের লম্বা দাম্পত্য—দুই প্রজন্মেরই প্রেম এখন বলিউডের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

