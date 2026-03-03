‘আমরা নীরবতা বাছলাম’, ২য় বউয়ের সঙ্গে দোলের আনন্দে মাতোয়ারা বিজেপির হিরণ, রাধাকৃষ্ণ বন্দনায় লীন ঋতিকা

‘আমরা নীরবতা বাছলাম’, ২য় বউয়ের সঙ্গে দোলের আনন্দে মাতোয়ারা বিজেপির হিরণ, রাধাকৃষ্ণ বন্দনায় লীন ঋতিকা
‘আমরা নীরবতা, শক্তি এবং সাফল্যকেই আমাদের উত্তর হিসেবে বেছে নিলাম’, হিরণের সঙ্গেই রঙের উৎস পালন করেছেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী।
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হাজারো বিতর্ক, আইনি টানাপড়েন আর আলোচনার মাঝেই দোলের রঙে মাতলেন হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতিকা গিরি। দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের করা মামলার জট যখন এখনও কাটেনি, ঠিক তখনই প্রকাশ্যে এল হিরণ-ঋতিকার এক ভক্তিপূর্ণ ভিডিও। দোল পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে এক মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের আরাধনায় মগ্ন দেখা গেল এই বিতর্কিত দম্পতিকে।
গলায় মালা, হাতে আরতির থালা:
ঋতিকা গিরি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিওটি ভাগ করে নিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হিরণ এবং ঋতিকা— দু’জনের গলাতেই রয়েছে রজনীগন্ধার মালা। ভক্তিভরে রাধা-কৃষ্ণের আরতি করছেন তাঁরা। বিতর্কিত বিয়ের পর এই প্রথমবার তাঁদের এমন একাত্মভাবে দেখা গেল। যা দেখে অনুরাগীদের অনেকেই বলছেন, সব সমালোচনাকে তুচ্ছ করেই নিজেদের মতো করে সংসার গুছিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা।
বিতর্কের মেঘ:
উল্লেখ্য, হিরণের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তোলপাড় শুরু হয়। প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, তাঁদের এখনও আইনি বিচ্ছেদ হয়নি। এমনকি এই নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ এবং আদালতে মামলাও করেছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পান অভিনেতা। দীর্ঘ দু’সপ্তাহের নীরবতা ভেঙে হিরণ মাঝখানে জনসমক্ষে এলেও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।
মৌনতাই কি সম্মতি?
এই দোল উৎসবের ছবি থেকে স্পষ্ট যে, হিরণ ও ঋতিকা বর্তমানে একে অপরের সঙ্গেই রয়েছেন। যদিও এই নিয়ে ঋতিকার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন বেজে গিয়েছে। অন্যদিকে হিরণও এই বিষয়টিকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে দোলের এই ভিডিয়োর ক্যাপশনেই সবটা বলে দিয়েছেন হিরণ ঘরণী। তিনি লিখেছেন,'আধ্যাত্মিকতা আমাদের শিখিয়েছে— নীরবতা অত্যন্ত শক্তিশালী, ধৈর্যই হলো শক্তি, আর বিশ্বাসই হলো সব। যখন আপনার হৃদয় পবিত্র এবং উদ্দেশ্য স্বচ্ছ হয়, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার অনুকূলে কাজ করতে শুরু করে।'
ঋতিকা আরও লেখেন, ‘সবকিছু বোঝার প্রয়োজন নেই। কিছু জিনিসকে শুধু বিশ্বাস করতে হয়। কিছু মানুষ অনেক কথা বলবে কারণ তারা আসলে কিছুই জানে না। আমি নীরবতা, শক্তি এবং সাফল্যকেই আমার উত্তর হিসেবে বেছে নিলাম।’ বাইরের ঝোড়ো হাওয়াকে ঘরে ঢুকতে দিতে নারাজ এই জুটি।