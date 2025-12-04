Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘বচ্চন পরিবারকে বয়কট…’, জয়ার নোংরা প্যান্ট মন্তব্যে ক্ষুব্ধ পাপারাৎজিরা, দিদিমার ভুলে মাশুল গুণবেন অগস্ত্য?

    পাপারাৎজিদের মিডিয়ার অংশ বলে মানতে না-রাজ জয়া। তাঁদের চরম অপমান করে ‘ইঁদুর’ বলে কটাক্ষ করেছেন অভিনেত্রী। এখানেই থামেননি তিনি। তাঁদের পোশাক, শিক্ষার মান নিয়েও তোলেন প্রশ্ন। 

    Published on: Dec 04, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পাপারাৎজিদের সাথে অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। এ কথা এতদিনে কারুর অজানা নয়। ছবি শিকারিরা হামেশাই তাঁর চোখের বালি। পাপারাৎজিদের শাপশাপান্ত করতে পিছপা হননি জয়া, তেড়ে গিয়েছেন অতীতে। তবে এবার সব ‘সীমা লঙ্খন’ করেছেন বচ্চন ঘরণী। এর জেরে গোটা বচ্চন পরিবারকে বয়কটের ভাবনা পাপারাৎজিদের।

    ‘বচ্চন পরিবারকে বয়কট….’, জয়ার নোংরা প্যান্ট মন্তব্যে ফুঁসছে পাপারাৎজিরা‘বচ্চন পরিবারকে বয়কট….’, জয়ার নোংরা প্যান্ট মন্তব্যে ফুঁসছে পাপারাৎজিরা
    ‘বচ্চন পরিবারকে বয়কট….’, জয়ার নোংরা প্যান্ট মন্তব্যে ফুঁসছে পাপারাৎজিরা‘বচ্চন পরিবারকে বয়কট….’, জয়ার নোংরা প্যান্ট মন্তব্যে ফুঁসছে পাপারাৎজিরা

    এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিক বরখা দত্তের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে প্যাপসের সঙ্গে তাঁর সমীকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জয়া বলেন, ‘আমি নিজে একটি মিডিয়ার পণ্য। কারা এই মানুষগুলো? তারা কি এ দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রশিক্ষিত? আপনি কি এদের মিডিয়া বলেন? আমি মিডিয়া থেকে এসেছি। আমার বাবা একজন সাংবাদিক ছিলেন। মিডিয়ার মানুষের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা রয়েছে’। এরপরে তিনি যা যোগ করেছিলেন সেই নিয়েই গণ্ডোগোল। জয়া বলেন,'কিন্তু যারা বাইরে টাইট-নোংরা প্যান্ট পরে হাতে মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা মনে করে যে তাদের মোবাইল থাকায় তারা আপনার ছবি তুলতে পারে এবং তারা যা চায় তা বলতে পারে। এবং তারা যে ধরণের মন্তব্য করে - এই লোকেরা কী ধরণের মানুষ? কোথা থেকে আসে এরা? এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? এদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী?'

    জয়ার এই মন্তব্যে নিন্দার ঝড়। সেই নিয়ে এইচটি সিটির সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন বলিপাড়ার জনপ্রিয় পাপারাৎজিরা।

    পল্লব পালিওয়াল
    পল্লব পালিওয়াল

    পল্লব পালিওয়াল বলেন, 'তিনি যা বলেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর নাতি অগস্ত্যের ছবি 'ইক্কিস' মুক্তির অপেক্ষায়, যদি প্যাপস প্রচার কভার করতে না আসে তবে কী হবে। অমিতাভজি প্রতি রবিবার তাঁর বাড়ির বাইরে আসেন, কোনও শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া এটি কভার না করে? কাউকে তার চেহারার ভিত্তিতে বিচার করা, যারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে... তিনি হয়তো মনে করেন যে আমরা 'মিডিয়া' নই, তবে আমরা সামাজিক মিডিয়া। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার থেকে আমরা চটজলদি মানুষের কাছে পৌঁছাই। জয়াজি যদি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করে প্যাপ ছাড়াই অগস্ত্যের ছবির প্রচার করতে পারেন, তাহলে ঠিক আছে। উনি অনেক বড়মাপের মানুষ। এমনটা বলা উচিত হয়নি'।

    মানব মাংগলানি
    মানব মাংগলানি

    দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানব মঙ্গলানি বলেন, ‘আমি জয়াজিকে অনেক সম্মান করি। তবে তিনি এখনও ডিজিটাল যুগের সাথে বিকশিত হননি। প্রিন্ট থেকে ডিজিটালে রূপান্তরটি তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, সম্ভবত তাঁর বাচ্চারা এবং নাতি-নাতনিরা তাঁকে বোঝাতে পারবে। ’

    Varinder Chawla
    Varinder Chawla

    বরিন্দর চাওলা বলেন, ‘আমি এত বছর ধরে এই ব্যবসায় আছি এবং যখনই সেলিব্রিটিরা কিছু বলেন তখনই আমি সম্মান করি। রণবীর কাপুর বলেছিলেন রাহাকে প্যাপ না করতে, রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোনের দুয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন, আমরা মেনে নিয়েছে। ২০২৩ সালে আমি দিল্লি থেকে অমিতাভজির একটি ভিডিও পেয়েছিলাম। একজন ফ্যান সেলফি নিতে এসেছিল, উনি রীতিমতো ধাক্কা মারেন, চিৎকার করে অনুরাগীর উপর। তার বয়স এবং চিত্র দেখে, আমি এটি তার পিআরের কাছে পাঠিয়েছিলাম, যিনি আমাকে এটি পোস্ট না করার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন, তাই আমি ওই ভিডিয়ো পোস্ট করিনি। আমি ওঁনার সম্মান রেখেছিলাম। আমি বলছি না যে মাঠের সব ছেলেরা ঠিকই আছে, আমি আগেও তাদের ভাষার কথা মাথায় রাখতে বলেছি। তবে তার জানা উচিত- তিনি যে প্যাপগুলিকে টার্গেট করছেন, তারা সবাই প্যাপস। আমি আমার সহকর্মীদের বলেছিলাম আত্মসম্মান বজায় রাখো, এদের মানে বচ্চন পরিবারকে বয়কট করো’।

    News/Entertainment/‘বচ্চন পরিবারকে বয়কট…’, জয়ার নোংরা প্যান্ট মন্তব্যে ক্ষুব্ধ পাপারাৎজিরা, দিদিমার ভুলে মাশুল গুণবেন অগস্ত্য?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes