    ‘আর কতদিন অভিনয় করবে?’ সইফকে প্রশ্ন করিনা পুত্র তৈমুরের, ছেলেকে কী জবাব নবাবের?

    তৈমুর আলি খান এবং সইফ আলি খানের রসায়ন সবসময়ই নেটিজেনদের পছন্দের বিষয়। সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ছেলে তৈমুরকে নিয়ে মজার তথ্য ফাঁস করেছেন পতৌদির নবাব। করিনা পুত্রের কোন প্রশ্নে অবাক হন তিনি? 

    Mar 12, 2026, 22:53:31 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বয়স মাত্র নয়, কিন্তু কথা বলে রীতিমতো বড়দের মতো। সইফ আলি খান ও করিনা কাপুর খানের বড় ছেলে তৈমুর আলি খান জন্মের পর থেকেই লাইমলাইটে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সইফ জানিয়েছেন, তাঁর অভিনেতা হিসেবে কাজ করা নিয়ে খুদে তৈমুর এমন এক প্রশ্ন করে বসেছে যা শুনে তিনি নিজেও বেশ অবাক হয়েছেন।

    তৈমুরের কৌতূহল:

    সইফ জানান, বাড়িতে একদিন আড্ডা দেওয়ার সময় তৈমুর আচমকাই তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ‘বাবা, তুমি আর কতদিন অভিনেতা হিসেবে কাজ করবে?’ ছেলের মুখে এমন প্রশ্ন শুনে সইফ প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। সইফের ভাষায়, ‘তৈমুর সম্ভবত এখন বুঝতে শিখছে যে কাজ মানে কী এবং তার জন্য বাড়ির বাইরে সময় দিতে হয়। ও হয়তো ভাবছিল আমি আর কতদিন এই পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকব।’

    সইফের উত্তর:

    সইফ অবশ্য ছেলেকে নিরাশ করেননি। তিনি মজার ছলে এবং বেশ সিরিয়াসলি তৈমুরকে জানান যে, অভিনেতা হিসেবে তাঁর সফর এখনও অনেকটা বাকি। সইফ বলেন, ‘আমি ওকে বুঝিয়েছি যে অভিনয় আমার নেশা এবং পেশা। যতদিন আমি আনন্দ পাব এবং দর্শক আমাকে দেখতে চাইবেন, ততদিন আমি ক্যামেরার সামনে থাকব।’

    ছোট নবাবের নিজস্ব জগত:

    সইফ আরও যোগ করেন যে, তৈমুর এখন পড়াশোনা এবং ফুটবল নিয়ে বেশ ব্যস্ত। তবে বাবার সিনেমা বা কাজ নিয়ে তাঁর এই আগ্রহ দেখে সইফ বেশ মজা পেয়েছেন। বলিপাড়ার অনেকেই মনে করছেন, তৈমুর বড় হয়ে বাবার মতোই সিনেমা জগতের প্রতি আগ্রহী হবে কি না, তা সময়ই বলবে।

    সইফ ও করিনার প্রেমের সূত্রপাত ২০০৮ সালে ‘টশন’ ছবির শুটিং চলাকালীন। যদিও এর আগে তাঁরা ‘এলওসি কার্গিল’ বা ‘ওমকারা’-তে কাজ করেছিলেন, কিন্তু লাদাখের মনোরম পরিবেশে তাঁদের বন্ধুত্ব প্রেমে রূপ নেয়। করিনা একবার জানিয়েছিলেন, সইফ তাঁকে দু’বার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয়বার ‘হ্যাঁ’ বলেন।

    দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রেমের পর ১৬ অক্টোবর ২০১২ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কোনও ধুমধাম পূর্ণ মিডিয়া ট্রায়াল নয়, বরং অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে সইফের বান্দ্রার বাসভবনে আইনি বিয়ে করেন তাঁরা। পরে তাজমহল প্যালেসে একটি রাজকীয় রিসেপশন আয়োজিত হয়েছিল। সইফ-অমৃতা বিচ্ছেদের পর এই বিয়ে নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, আজ তাঁরা বলিউডের অন্যতম স্থিতিশীল দম্পতি।

    বিয়ের চার বছর পর, ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে জন্ম হয় তাঁদের প্রথম সন্তান তৈমুর আলি খান-এর। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে তৈমুরের জন্মের খবর আসতেই সমাজমাধ্যমে ঝড় ওঠে। তৈমুর জন্মের পর থেকেই ভারতের সবথেকে জনপ্রিয় স্টার কিড হয়ে ওঠে। তাঁর নীল চোখ আর কোঁকড়া চুলের জাদুতে আজও বুঁদ নেটিজেনরা।

