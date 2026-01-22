Akshay-Twinkle: 'আমার দিকের বিছানা ভিজে থাকে….', বউয়ের গোপন কীর্তি ফাঁস করলেন অক্ষয় কুমার

অক্ষয় কুমার আর টুইঙ্কল খান্নার দাম্পত্যের বয়স প্রায় দুই দশক ছাড়িয়েছে। একজন পর্দার অ্যাকশন হিরো, অন্যজন কলম আর বুদ্ধির জোরে ‘মিসেস ফানিবোনস’। তবে ঘরোয়া ঝগড়াঝাটি থেকে রেহাই নেই এই সেলেব দম্পতিরও। দ্য হুইলস অফ ফরচুন নিয়ে ছোটপর্দায় ফিরছেন অক্ষয়। আর এই শো-এর নতুন প্রোমোতেই অক্ষয় ফাঁস করলেন এক মজার তথ্য। টুইঙ্কল নাকি রেগে গেলে চিৎকার-চেঁচামেচি করেন না, বরং এমন এক কাজ করেন যা অক্ষয়ের জন্য আরও বেশি ‘ভয়ঙ্কর’!
দ্য হুইলস অফ ফরচুনে বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির হতে চলেছেন বলিউডের মিষ্টি দম্পতি রীতেশ-জেনেলিয়া। অক্ষয় সহকর্মী রীতেশের থেকে জানতে চান, তাঁদের বিয়ের বয়স কত? রীতেশ অকপটে জানান, ১০ বছর প্রেম করার পর দুজনে বিয়ে করেছেন। দাম্পত্যেরও ১৪ বছর পার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২৪ বছরের সম্পর্কে দুজনের। ওদিকে অক্ষয় সটান জানান, এই মামলাতেও তিনি সিনিয়র। কারণ অক্ষয়-টুইঙ্কলের বিয়ের বয়সই ২৫ বছর।
অক্ষয় তখন টুইঙ্কল সম্পর্কে একটি অকপট প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘আমার স্ত্রী আলাদা। আমার স্ত্রী যখন আমার উপর রেগে যায়, তখন আপনি কি জানেন আমি কখন এটি বুঝতে পারি? আমি যখন ঘুমাতে যাই। কারণ আমি যখন ঘুমাতে যাই, তখন বিছানার আমার দিকের পাশ ভিজে যায়, বউ তার উপর জল ঢেলে দেয়।’ এই স্বীকারোক্তি রীতেশ এবং জেনেলিয়াকে বিভক্ত করে তুলেছিল।
টুইঙ্কল অবশ্য এর আগে অনেকবার জানিয়েছেন যে অক্ষয়কে শাসন করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে এই খুনসুটিই যে তাঁদের সম্পর্কের আসল মশলা, তা ভক্তদের অজানা নয়। অক্ষয়ের এই নতুন রহস্য ফাঁস করার পর নেটিজেনরা বলছেন, ‘সব বাড়ির গল্পই বোধহয় এক, খিলাড়িকেও দেখছি স্ত্রীর রাগের কাছে হার মানতে হয়!’
বলিউডের সবথেকে স্থিতিশীল দম্পতিদের মধ্যে অন্যতম অক্ষয়-টুইঙ্কল। তাঁদের এই ছোট ছোট সিক্রেট বা অন্দরমহলের খুঁটিনাটি গল্পগুলোই তাঁদের অনুরাগীদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। পর্দার বাইরে অক্ষয়ের এই রূপ দেখে অনেকেই বেশ মজা পাচ্ছেন।