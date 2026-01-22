Edit Profile
    Akshay-Twinkle: 'আমার দিকের বিছানা ভিজে থাকে….', বউয়ের গোপন কীর্তি ফাঁস করলেন অক্ষয় কুমার

    বলিউডের ‘খিলাড়ি’ অক্ষয় কুমার আর টুইঙ্কল খান্নার মিষ্টি-তেতো সম্পর্কের রসায়ন ভক্তদের কাছে সব সময়ই খুব প্রিয়। টুইঙ্কলের ধারালো রসিকতা আর অক্ষয়ের শান্ত স্বভাবের মজার আখ্যান মাঝেমধ্যেই খবরের শিরোনামে আসে। এবার টুইঙ্কলের একটি ‘গোপন কৌশল’ ফাঁস করলেন অক্ষয়।

    Published on: Jan 22, 2026 7:06 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অক্ষয় কুমার আর টুইঙ্কল খান্নার দাম্পত্যের বয়স প্রায় দুই দশক ছাড়িয়েছে। একজন পর্দার অ্যাকশন হিরো, অন্যজন কলম আর বুদ্ধির জোরে ‘মিসেস ফানিবোনস’। তবে ঘরোয়া ঝগড়াঝাটি থেকে রেহাই নেই এই সেলেব দম্পতিরও। দ্য হুইলস অফ ফরচুন নিয়ে ছোটপর্দায় ফিরছেন অক্ষয়। আর এই শো-এর নতুন প্রোমোতেই অক্ষয় ফাঁস করলেন এক মজার তথ্য। টুইঙ্কল নাকি রেগে গেলে চিৎকার-চেঁচামেচি করেন না, বরং এমন এক কাজ করেন যা অক্ষয়ের জন্য আরও বেশি ‘ভয়ঙ্কর’!

    'আমার দিকের বিছানা ভিজে থাকে….', বউয়ের গোপন কীর্তি ফাঁস করলেন অক্ষয় কুমার
    দ্য হুইলস অফ ফরচুনে বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির হতে চলেছেন বলিউডের মিষ্টি দম্পতি রীতেশ-জেনেলিয়া। অক্ষয় সহকর্মী রীতেশের থেকে জানতে চান, তাঁদের বিয়ের বয়স কত? রীতেশ অকপটে জানান, ১০ বছর প্রেম করার পর দুজনে বিয়ে করেছেন। দাম্পত্যেরও ১৪ বছর পার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২৪ বছরের সম্পর্কে দুজনের। ওদিকে অক্ষয় সটান জানান, এই মামলাতেও তিনি সিনিয়র। কারণ অক্ষয়-টুইঙ্কলের বিয়ের বয়সই ২৫ বছর।

    অক্ষয় তখন টুইঙ্কল সম্পর্কে একটি অকপট প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘আমার স্ত্রী আলাদা। আমার স্ত্রী যখন আমার উপর রেগে যায়, তখন আপনি কি জানেন আমি কখন এটি বুঝতে পারি? আমি যখন ঘুমাতে যাই। কারণ আমি যখন ঘুমাতে যাই, তখন বিছানার আমার দিকের পাশ ভিজে যায়, বউ তার উপর জল ঢেলে দেয়।’ এই স্বীকারোক্তি রীতেশ এবং জেনেলিয়াকে বিভক্ত করে তুলেছিল।

    টুইঙ্কল অবশ্য এর আগে অনেকবার জানিয়েছেন যে অক্ষয়কে শাসন করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে এই খুনসুটিই যে তাঁদের সম্পর্কের আসল মশলা, তা ভক্তদের অজানা নয়। অক্ষয়ের এই নতুন রহস্য ফাঁস করার পর নেটিজেনরা বলছেন, ‘সব বাড়ির গল্পই বোধহয় এক, খিলাড়িকেও দেখছি স্ত্রীর রাগের কাছে হার মানতে হয়!’

    বলিউডের সবথেকে স্থিতিশীল দম্পতিদের মধ্যে অন্যতম অক্ষয়-টুইঙ্কল। তাঁদের এই ছোট ছোট সিক্রেট বা অন্দরমহলের খুঁটিনাটি গল্পগুলোই তাঁদের অনুরাগীদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। পর্দার বাইরে অক্ষয়ের এই রূপ দেখে অনেকেই বেশ মজা পাচ্ছেন।

    © 2026 HindustanTimes