    Shehnaaz Gill-Salman Khan: নায়িকাদের নিয়ে ফার্ম হাউসে পার্টিতে মশগুল সলমন! কী হয় পানভেলে? ফাঁস করলেন শেহনাজ

    সলমন খানের পানভেলের ফার্মহাউজের বন্ধ দরজার পিছনে কী ঘটে? গোপন কথা ফাঁস করলেন শেহনাজ। 

    Published on: Nov 13, 2025 10:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সালমান খানের ফার্মহাউস নিয়ে জনতার মধ্যে কৌতুহলের অন্ত নেই। পানভেলের ফার্মহাউস ১৫০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ব্য়স্ত সলমনের অবসরযাপনের একমাত্র ঠিকানা। অত্যাধুনিক জিম থেকে সুইমিং পুল, আস্তাবল- কী নেই সেখানে!

    নায়িকাদের নিয়ে ফার্ম হাউসে পার্টিতে মশগুল সলমন! কী হয় পানভেলে? ফাঁস করলেন শেহনাজ
    নায়িকাদের নিয়ে ফার্ম হাউসে পার্টিতে মশগুল সলমন! কী হয় পানভেলে? ফাঁস করলেন শেহনাজ

    সলমন প্রায়শই নিজের ফার্মহাউসের পার্টিতে ইন্ডাস্ট্রির বিশেষ বন্ধুদের সামিল করেন। সেখানে হাজির থাকেন অনেক সেলিব্রিটি ভাইজানের বিখ্যাত পার্টির ছবিও শেয়ার করেছেন। এবার সলমন খানের এই পার্টিতে কী হয় তা সম্প্রতি জানিয়েছেন শেহনাজ গিল। তিনি বলেন, ভাইজানের ফার্মহাউসে পার্টিতে দেশি মজা রয়েছে। 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হওয়া অভিনেত্রী শেহনাজ গিলের সঙ্গে সলমনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি রণবীর এলাহাবাদিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় সলমনের ফার্মহাউসে যে পার্টি হয় তা নিয়ে কথা বলেন তিনি। তিনি জানান, 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান'-এর শুটিং চলাকালীন তিনি সলমন খানের ফার্মহাউসে দু-একদিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি অনেক মজা করেছিলেন। শেহনাজ বলেন, ওখানে পার্টি মানে শুধু দামি মদ আর নাচ নয়, অন্য ধরনের 'দেশি মজা'। তিনি বলেছিলেন যে পার্টিতে হাজির সবাই এটিভি বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

    একটি মজার কিসসা শেয়ার করে তিনি বলেন, ‘সলমন স্যার ওখানে জাম জাতীয় মতো ফল নিজে তুলতেন’। তিনি বলেন, সলমন খান খুব দেশি মানুষ এবং কৃষকদের মতোই মাঠে-ঘাটে কাজ করেন ওখনে। শেহনাজের মতে, চলচ্চিত্র জগতের ব্যস্ততা থেকে দূরে সলমন খান তাঁর ফার্মহাউসে একটি সরল, মাটির সঙ্গে জুড়ে থাকা এবং কঠোর পরিশ্রমী জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। বের (একধরণের জাম জাতীয় ফল) বাছাই করা, খামারে কাজ করা এবং এটিভি বাইকে চড়ে চারিদিক ঘোরা। শেহনাজের কথায় 'বিলাসিতা' নয় সলমনের পার্টিগুলিও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে থাকা।

    সলমন আজকাল বিগ বস ১৯ ছাড়াও তাঁর ছবি ব্যাটল অফ গালওয়ানের শুটিংয়ে ব্যস্ত। আগামী বছরের মধ্যে মুক্তি পাবে ছবিটি। এই ছবিতে চিত্রাঙ্গদা সিংকে তাঁর নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে।

