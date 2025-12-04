Edit Profile
    Ditipriya Roy: ‘এত জলঘোলা হয়েছে, ভাবছি দূরে কোথাও…’! জিতুর সঙ্গে বিবাদ, চিরদিনই ছাড়ার পর কী পরিকল্পনা দিতিপ্রিয়ার?

    কয়েক সপ্তাহ কম বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যাননি দিতিপ্রিয়া রায়। যদিও আপাতত সব কিছুতে জল ঢেলে চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখন কীভাবে কাটছে তাঁর সময়?

    Published on: Dec 04, 2025 4:01 PM IST
    By Tulika Samadder
    দিতিপ্রিয়া রায় ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছেড়ে দেওয়ার পর বেশ কষ্ট পেয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। এমনকী, দর্শকদের একটা অংশ নতুন ‘অপর্ণা’ হিসেবে এখনও মেনে নিতে পারেননি শিরিন পালকে। এসবের মাঝে, অনেকের মনেই প্রশ্ন, এত জনপ্রিয়, হাই টিআরপি-র একটা ধারাবাহিক ছাড়ার পর, দিতিপ্রিয়ার মনের অবস্থা ঠিক কেমন?

    চিরদিনই ছাড়ার পর কীভাবে সময় কাটছে দিতিপ্রিয়ার?
    কয়েক সপ্তাহ কম বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যাননি দিতিপ্রিয়া রায়। শুরুটা হয়েছিল চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সেটে তাঁর আর জীতু কমলের মধ্যে মনোমালিন্যকে ঘিরে। জীতু ও দিতিপ্রিয়া দুজনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একে-অপরের বিরুদ্ধে পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। আর এরপর দুই ভাগে বিভক্ত হয় যায় দুই তারকার ভক্তরা। খবর আসে, জীতুর সঙ্গে শট দিতে অস্বীকার করেন দিতিপ্রিয়া। জারি করেন ‘নো টাচ’ শর্ত। এরপর প্রযোজনা সংস্থাও শান্ত করতে পারেনি এই অসন্তোষ। মাঝে শোনা গিয়েছিল, নির্মাতারা চান জীতু এই মেগা ছেড়ে দিক। কিন্তু ভক্তদের চাপে জীতুকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় চ্যানেল। আর জীতু ফিরতেই ‘এনওসি’ দিয়ে দিতিপ্রিয়া ছেড়ে দেন চিরদিনই ধারাবাহিক। আপাতত নতুন অপর্ণা হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে শিরিন পালকে। ঝাড়গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিমধ্যে শিরিন আর জিতুর সিনও সম্প্রচার হয়েছে।

    দিতিপ্রিয়ার সময় কাটছে কীভাবে? ধারাবাহিক ছাড়া নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও, দিতিপ্রিয়া আনন্দবাজারকে জানান, ‘আগামী এক মাস নিজেকে সব কিছুর থেকে দূরে রাখতে চাই। ঘুরতে ভালোবাসি। ইচ্ছে আছে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার। এত জলঘোলা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, আপাতত জীবনটা ব্যক্তিগত থাক।’

    এদিকে, বিতর্কের পর জীতুও তাঁর ভক্তদের মন একটু হলেও খারাপ করে দিয়েছেন। ছোট পর্দার আর্য সিংহ রায় ভিডিয়ো বানিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আর ‘ছোট পর্দায় কাজ করবেন না’! করবেন না আর ধারাবাহিকে কাজ। গত শনিবার ফেসবুক পেজে জীতু তাঁর এই সিদ্ধান্ত জানান।

    জীতু বলেন, ‘আমার নামের পাশে ‘অভিনেতা’ লেখার সাহস দর্শকই জুগিয়েছেন। তাই এই সিদ্ধান্ত তাঁদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। যে ধারাবাহিকে এখন আমি অভিনয় করছি, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিক হিসাবে ছোটপর্দায় আমার শেষ কাজ। এর পরে আর আমি ধারাবাহিকে অভিনয় করব না।’

