Kusum-Tanishka: লেটার নিয়ে মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন, বাবার থেকে কী উপহার পেল ‘কুসুম’ তনিষ্কা?

Kusum-Tanishka: লেটার নিয়ে মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন, বাবার থেকে কী উপহার পেল ‘কুসুম’ তনিষ্কা?
তনিষ্কা তিওয়ারি এই বছর দিয়েছিলেন সিবিএসসি বোর্ড থেকে থেকে দশম শ্রেণির পরীক্ষা। পরীক্ষায় ৭৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশও করেছেন। পরীক্ষার এই সাফল্যের পর কী উপহার পেলেন তিনি?
মাত্র বছর পনেরো বয়সে ধারাবাহিকের কাজ। তাও আবার নাম ভূমিকায়। ফলত ১৪-১৫ ঘণ্টা কেটে যায় শ্যুটিং সেটেই। আর তাই নিয়েই দিয়েছিলেন সিবিএসসি থেকে দশম শ্রেণির পরীক্ষা। পরীক্ষায় ৭৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। কথা হচ্ছে তনিষ্কা তওয়ারি সম্পর্কে। যাকে বেশিরভাগই চেনেন ‘কুসুম’ নামে। তা নিজের এই অভাবনীয় সাফল্যে কী উপহার পেলেন তনিষ্কা?
শ্যুট শেষে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে টলিফ্যাক্টজকে তনিষ্কা জানালেন যে, পরীক্ষার ফলাফল বেরনোর কোনো খবরই তাঁর কাছে ছিল না। এমনকী, ফলাফল সামনে আসার পর বাড়ি থেকে যখন ফোন করা হচ্ছিল বারবার, তখনো তিনি ধরতে পারেননি।
এরপর তনিষ্কার পরিবার যোগাযোগ করে ধারাবাহিকের নায়ক সপ্তর্ষির সঙ্গে। সপ্তর্ষি গিয়ে কুসুমকে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের খবর দেয়। প্রথমটা ভয়ের চোটে নিজের রেজাল্ট চেক করেননি তনিষ্কা। তাঁর ভাইবোনেরাই পরবর্তীতে ফোন করে জানায় ৭৯ শতাংশ পাওয়ার কথা।
‘কুসুম’ অভিনেত্রী তাঁর বোর্ডের পরীক্ষা চালাকালীন জানিয়েছিলেন, ‘এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যাই। আর পরীক্ষা দিয়ে সোজা শুটিংয়ে আসি। শটের ফাঁকে সময় পেলেই বই নিয়ে বসে যাই।’ তবে ছোট থেকেই যেহেতু নায়িকা হওয়ার শখ, তাই সব কষ্ট করেছেন হাসি মুখে।
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কী উপহার পেলেন? তনিষ্কার বাবা জানালেন, তাঁদের মেয়ে খেতে খুব ভালোবাসে। আর তাই শ্যুট থেকে ছুটি পেলেই মেয়েকে ভালো কোথাও খাওয়াতে নিয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, শ্যুটের থেকে সময় পেলে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ারও কথা জানালেন।
তনিষ্কার মা এর আগে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কুসুম কলাবিভাগে লেখাপড়া করবেন। তারপর উচ্চশিক্ষা করবেন ফিল্ম স্টাডিজে। ধারাবাহিক করার কারণে কম কটাক্ষ সহ্য করতে হয়নি তনিষ্কাকে। মেয়ের ফলাফল প্রকাশের পর, লম্বা পোস্ট এসেছিল তাঁর প্রোফাইল থেকে। যেখানে লেখা ছিল, ‘অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম, ১৪ ঘন্টা শ্যুটিং, রাত জেগে পড়াশোনা, মাত্র ২ ঘন্টা বিশ্রাম-- দিনের পর দিন তোমার কঠিন পরিশ্রম চোখের সামনে দেখেছি। আর তোমার শ্যুটিংয়ের সবাই জানে শ্যুটের ফাঁকে কীভাবে সময় বের করে পড়তে। যারা বলত, সিরিয়াল করে বোর্ডের পরীক্ষায় পারবে কী করে, ডাহা ফেল করবে, হাসি মুখে কাজ দিয়ে তাদেরও উওর দিয়ে দিলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। তুমি সত্যিকারের যোদ্ধা তনিষ্কা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ৭৯ শতাংশ নম্বর, সঙ্গে দুটো বিষয়ে লেটার। তোমার জন্য খুব খুব খুশি। মা, বাবা আর তিওয়ারি পরিবার তোমার সাফল্যে গর্বিত।’
