ধুরন্ধর: ‘ভোর ৪টের সময় মসজিদে…’! বাস্তবে আরশাদ পাপ্পুর কাটা মাথা নিয়ে কী করা হয়, মুখ খুলল লিয়ারির মানুষরা

ধুরন্ধর: ‘ভোর ৪টের সময় মসজিদে…’! বাস্তবে আরশাদ পাপ্পুর কাটা মাথা নিয়ে কী করা হয়, মুখ খুলল লিয়ারির মানুষরা
'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ দেখা যায়, উজেইর বেলোচ আরশাদ পাপ্পুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এখন ছবিটি দেখার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিয়ারির লোকজন জানিয়েছে, কীভাবে আরশাদ পাপ্পুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল।
ধুরন্ধর ২ সিনেমার কিছু ঘটনা বাস্তব জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। এর মধ্যে আরশাদ পাপ্পুর হত্যাকাণ্ডটি ছিল হৃদয়বিদারক। ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ-এ উজেইর বালোচের চরিত্রে অভিনয় করা দানিশ পান্ডে জানিয়েছেন যে, লিয়ারিতে এমন ঘটনা ঘটেছে তা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি। সিনেমায় চিত্রিত এই ঘটনাটি নিয়ে পডকাস্টে অনেকেই কথা বলেছেন। এখন, লিয়ারির একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী লিখেছেন যে, বাস্তব জীবনে আরশাদ পাপ্পুর সঙ্গে কী ঘটেছিল তা কেবল লিয়ারির লোকেরাই জানে। এই পোস্টে লিয়ারির বেশ কয়েকজন স্থানীয় বা প্রত্যক্ষদর্শী এই ঘটনাটি সম্পর্কে লিখেছেন।
কেবল লিয়ারির লোকেরাই জানে যে...
ধুরন্ধর সিনেমাটি করাচির লিয়ারিতে গ্যাং ওয়ারের বেশ কয়েকটি ঘটনাকে তুলে ধরে। পাকিস্তানে সিনেমাটি নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও সেখানকার মানুষ বিপুল সংখ্যায় এর পাইরেটেড সংস্করণ দেখছে। এখন, স্মার্ট মুহাম্মদী নামের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ‘ধুরান্ধর ২-এ আরশাদ পাপ্পুর মৃত্যু নিয়ে যা দেখানো হয়েছে তা বাস্তবতার খুব কাছাকাছি, কিন্তু এই ঘটনাটি কতটা নৃশংসভাবে ঘটেছিল তা শুধু আমরা, লিয়ারির মানুষরাই জানি।’
মসজিদে ঘোষণা
এই পোস্টে কিছু লোক মন্তব্য করে আসলে কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করেছেন। মারিয়া নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছে, ‘আরশাদ পাপ্পুকে হত্যা করা হয়েছিল, তারপর উজেইর বালোচের দল তাঁর শিরোশ্ছেদ করে। পরদিন সকালে ঘোষণা করা হয় যে লিয়ারিতে আগামীকাল একটি ফুটবল ম্যাচ আছে এবং সবাইকে আসতে হবে। আরশাদ পাপ্পুর মাথা দিয়ে ফুটবল খেলা হয়েছিল।’
তৈমুর নামের একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ভোর ৪টায় মসজিদে ঘোষণা করা হয়, সবাইকে ফুটবল মাঠে জড়ো হতে বলা হয় এবং সবাই তাই করে। উজেইর বালোচ ও তার সঙ্গীরা আরশাদ পাপ্পুর মাথা দিয়ে ফুটবল খেলে।’
বাচ্চারাও কি ফুটবল খেলেছিল?
একজন লিখেছেন, ‘সিনেমাতে কিছুই দেখানো হয়নি। আমি লিয়ারিতে ১০ বছর ছিলাম, এবং সেখানে আরশাদ পাপ্পু ও রহমান ডাকাত-উজেইর বালোচের মধ্যে এক ভয়ংকর শত্রুতা ছিল। তাঁরা একে অপরকে দেখলেই গুলি করত এবং রাসায়নিক গ্যাস ছাড়ত। অবিরাম গুলির শব্দে আমরা সেখানে আতঙ্কে থাকতাম।’
কেউ কেউ লিখেছেন যে, এমনকী আরশাদের মাথা দিয়ে বাচ্চাদের ফুটবল খেলতে বাধ্য করেছিল উজেইর বালোচ। শুধু তাই নয়, সে তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে, চামড়া ছাড়িয়ে পুড়িয়েও ফেলেছিল।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।