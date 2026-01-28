Edit Profile
    Salman-Arijit: সলমনের সিনেমাতেই শেষ প্লে-ব্যাক অরিজিতের! ভাইজানের সঙ্গেই ছিল বাওয়াল, কী কারণ?

    কেরিয়ারের মধ্য গগনে থাকার সময় অরিজিৎ সিং মঙ্গলবার রাতে ঘোষণা করলেন তিনি আর প্লেব্যাক করবেন না! হিসেব মতো সলমন খানের ব্যাটেল অফ গওয়ান সিনেমাতেই অরিজিতের শেষ প্লে ব্যাক। 

    Published on: Jan 28, 2026 1:59 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সফল গায়ক অরিজিৎ সিং মঙ্গলবার প্লেব্যাক থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। যা রীতিমতো মন ভেঙে দিয়েছে তাঁর অনুরাগীদের। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না নিজের চোখ-কানকেও! কেরিয়ারের মধ্য গগনে থাকার সময় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও সহজ নয়।

    কী নিয়ে ঝমেলা হয়েছিল সলমন খান ও অরিজিৎ সিং-এর?
    কী নিয়ে ঝমেলা হয়েছিল সলমন খান ও অরিজিৎ সিং-এর?

    অবসর গ্রহণের ঠিক আগে, সলমন খানের ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’ সিনেমার জন্য প্লে ব্যাক করেছেন অরিজিৎ সিং। একসময় এই সলমন খানের সঙ্গেই বিরোধে জড়িয়েছিলেন গায়ক। আসুন জেনে নেওয়া যাক, সলমনের সঙ্গে অরিজিতের বিরোধের কারণ ঠিক কী ছিল? আর কীভাবেই বা ঘটে পুনর্মিলন?

    অরিজিৎ সিং আর সলমন খানের মধ্যে বিরোধ:

    অরিজিৎ সিং এবং সলমন খানের মধ্যে বিরোধ বহু সময় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালে একটি অ্যাওয়ার্ড শো-তে ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। সলমন খান অরিজিৎকে নিয়ে সেইসময় কিছু ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন, যদিও মজার ছলে। যার প্রতিক্রিয়া এসেছিল উলটো দিক থেকেও। আর তাতেই গোসা হয়েছিল ভাইজানের।

    স্টার গিল্ড অ্যাওয়ার্ডস চলাকালীন ঘটে এই ঘটনা। মঞ্চে তখন সঞ্চালনা করছেন সলমন খান। মঞ্চে ডাকা হয় অরিজিৎকে অ্যাওয়ার্ড নিতে। চুল তখন উসকো খুসকো। দেখে সলমন প্রশ্ন করেন, ‘তুমি কি ঘুমিয়ে গিয়েছিলে?’ এতে অরিজিতের জবাব ছিল, ‘তোমরাই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছ’। সলমনের মনে আঘাত দেয় অরিজিতের করা এই মন্তব্যটি। তিনি এটিকে অসম্মানজনক বলে মনে করেছিলেন, যার ফলে দুজনের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়।

    এরপরই 'কিক', 'বজরঙ্গি ভাইজান' এবং 'সুলতান'-এর মতো ছবি থেকে অরিজিতের গানের সংস্করণগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল অরিজিতের গান। অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে হওয়া ভুল বোঝাবুঝির পরই ২০১৬ সালে ফেসবুকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করেন অরিজিৎ। সুলতান সিনেমায় তাঁর গাওয়া গানটি রাখারও অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে মন গলেনি ভাইজানের। অবশেষে বেশ কয়েক বছর পরে সনমস্যার সমাধান হয়। টাইগার ৩-তে সলমনের জন্য গান করেন অরিজিৎ সিং। অরিজিৎ সম্প্রতি সলমন খানের আসন্ন ছবি ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’-এও একটি গান গেয়েছেন। অভিনেতা সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় গানটির একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন।

    অরিজিৎ ২০০৫ সালে রিয়েলিটি শো 'ফেম গুরুকুল'-এ প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ২০১১ সালে ইমরান হাশমি অভিনীত 'মার্ডার ২'-এর 'ফির মহব্বত' গানে ব্যাকগ্রাউন্ড গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ২০১৩ সালে 'আশিকি ২'-এর 'তুম হি হো' গানটি দিয়ে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। এই গানের সাফল্য তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে।

