অভিষেকের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং করতে গিয়ে রেগে লাল বিগ বি! কী ঘটেছিল? বললেন আর. বাল্কি

অমিতাভ বচ্চন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য অসংখ্য বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি বড় ব্র্যান্ডের জন্য শ্যুটিং করেছেন। সম্প্রতি, পরিচালক আর. বাল্কি, তিনি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি করেছেন, বিগ বি-এর সঙ্গে একটা বিজ্ঞাপনের শ্যুটিংয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, যেখানে অভিনেতা তাঁর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।
সাইরাস সেস পডকাস্টে আর বাল্কি বলেন, 'আমার এখনও মনে আছে। ঠিক হয়েছিল বিগ বি লনে বসে সংবাদপত্র পড়বেন। অভিষেক তখন তাঁর গাড়িতে করে এসে বলবেন, 'বাবা, আমার নতুন গাড়িটা দেখো।' এটা ছিল সবচেয়ে বোকামি। রিহার্সেল চলছিল এবং অভিষেক সেখানে ছিল এবং গাড়িটা এসে গেল। আমি দেখলাম একটা ছোট গাড়ি আসছে, সামনে দুটো গাড়ি, পিছনে দুটো গাড়ি এবং মাঝখানে একটা। যখন আমি গাড়িটা দেখলাম, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম কারণ এটা সেই গাড়ি নয় যার কথা আমাকে বলা হয়েছিল।'
তিনি বলেন, বিগ বিও তাঁর সংলাপ ভুলে গাড়ি সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, অভিষেক এটা বুঝতে পারেননি, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে, এন্ডোর্সমেন্টটি ওই দিকে যাবে। এখন, বিগ বি গাড়িটি দেখেননি। অভিষেক যখন এলেন, তখন তাঁর কোমর বিগ বি-র মতো ছিল। অভিষেক বললেন, ‘বাবা, আমার নতুন গাড়িটা দেখো।’ বিগ বি ঘুরে বললেন, ‘এটা কী বাজে কথা?’ সব কিছু ক্যামেরায় উঠে গেল। আমার মনে হল এই প্রচার বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'
বাল্কি কোম্পানিকে জানান যে প্রোমোশানটি ভুল ছিল, কিন্তু তাঁরা শোনেনি এবং পরের দিনই লঞ্চ শুরু করে। যদিও মানুষ অমিতাভএবং অভিষেককে একসঙ্গে গাড়িতে দেখে উত্তেজিত হয়ে ছিলেন, কেউই এটা বুক করতে চায়নি। সেই মুহুর্তে, বাল্কি বুঝতে পারেন যে তাঁর বিজ্ঞাপনটি বাতিল করা উচিত ছিল।
প্রসঙ্গত, বাল্কি বিগ বি এবং অভিষেকের সঙ্গে চিনি, পা, শমিতাভ এবং ঘুমার ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁদের আসন্ন ছবি সম্পর্কে বলতে গেলে, বিগ বি-কে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি'র সিক্যুয়েলে দেখা যাবে। অভিষেককে ‘কিং’-এ দেখা যাবে, যেখানে আরও অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং সুহানা খান।
News/Entertainment/অভিষেকের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং করতে গিয়ে রেগে লাল বিগ বি! কী ঘটেছিল? বললেন আর. বাল্কি