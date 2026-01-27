তাল নয়, ৩৭ বছর আগে মুখোমুখি হয়েছিলেন অক্ষয়-ঐশ্বর্য, কোন ছবির জন্য জানেন?
১৯৯৯ সালে বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল তাল, যে ছবিতে অক্ষয় খান্নার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। কিন্তু ঠিক তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে অন্য একটি ছবির জন্য একসঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন ঐশ্বর্য এবং অক্ষয়। কোন ছবির জন্য জানেন?
১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল অক্ষয় খান্না এবং দক্ষিণী অভিনেত্রী জ্যোতিকা অভিনীত ছবি ‘ডোলি সাজা কে রাখ না’। এই ছবিতে অক্ষয় ছাড়া অভিনয় করেছিলেন অমরেশ পুরী, অরুনা ইরানি, অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে।
এই ছবির প্রিমিয়ারের দিন একসঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন ঐশ্বর্য এবং অক্ষয়। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই সিনেমার প্রিমিয়ারের সেই ছোট্ট ভিডিও এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। লেহরেন ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সিনেমার কাস্ট এবং অন্যান্য সেলিব্রেটিরা উপস্থিত হয়েছেন ছবির প্রিমিয়ারের জন্য।
সেই সময় তারকারা সরাসরি সিনেমা হলে এসে টিকিট কেটে ভেন্যুতে প্রবেশ করতেন। ভিডিয়োয় দেখা যায়, জ্যোতিকাকে অব্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। উপস্থিত ছিলেন অক্ষয়ও। প্রত্যেক তারকা একে অপরের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে উঠেছিলেন। আজ থেকে ৩৬ বছর আগেকার সেই পুরনো ভিডিও নিঃসন্দেহে একটি নস্টালজিক মুহূর্ত তৈরি করেছে সকলের মনে।
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের সব থেকে বড় ব্লকবাস্টার ছবি ‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় অক্ষয় খান্নাকে একদম অন্যরকমভাবে দেখতে পেয়েছেন দর্শকরা। এই ছবির হাত ধরে যেন আরো একবার রাতারাতি সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেতা। চলতি বছরের মার্চ মাসে মুক্তি পাবে এই সিনেমা দ্বিতীয় পর্ব, যেখানে বেশ কিছু দৃশ্যে আবার অভিনয় করতে দেখা যাবে অক্ষয় খান্নাকে।
