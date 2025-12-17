Edit Profile
    অমিতাভকে বয়কট করার ডাক মিডিয়ার, সেই সময় তাঁর নাম ছাড়াই ছাপা হতে থাকে রিভিউ

    বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন একসময় মিডিয়াকে বয়কট করেছিলেন। সেই সময়ে, অমিতাভের সমস্ত ব্লকবাস্টার ছবির রিভিউ তাঁর নাম ছাড়াই ছাপা হয়েছিল। তারপরও অবশ্য অমিতাভকে সুপারস্টার হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারেনি।

    Published on: Dec 17, 2025 10:49 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে একপ্রকার রাজত্ব করছেন বিলিউডে। শোলে, দিওয়ার, ডনের মতো অসাধারণ ছবি উপহার দিয়ে দর্শকদের মনের মণিকোঠায় বসেছিলেন। ৮৩ বছর বয়সে এসেও হাতে একের পর এক কাজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকে তাঁর নিত্যদিনের পোস্ট। মিডিয়ারও বেশ প্রিয় পাত্র তিনি। তবে জানেন কি, একসময় এই অমিতাভই বয়কট করেছিলেন সংবাদমাধ্যমকে। সেই সময় কেরিয়ারের পিকে ছিলেন তিনি। সম্প্রতি একজন বাণিজ্য বিশ্লেষক ও চলচ্চিত্র সাংবাদিক সেই সময়ের কথা স্মরণ করে নিয়েছেন।

    অমিতাভ বচ্চন।
    অমিতাভ বচ্চন।

    সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাণিজ্য বিশ্লেষক ও চলচ্চিত্র সাংবাদিক তরণ আদর্শ বলেন, কোনও সাংবাদিকের ক্ষমতা নেই কোনও তারকাকে তৈরি করা বা তাঁকে বাদ দেওয়ার। তিনি আরও বলেন যে, অমিতাভ বচ্চন তাঁর কেরিয়ারের সেরা পর্যায়ে মিডিয়াকে বয়কট করেছিলেন। এমনী সংবাদমাধ্যমও পালটা অমিতাভকে নিয়ে কোনো স্টোরি করা বন্ধ করে দেয়। এমনকী, তাঁর অভিনীত সিনেমার রিভিউতেও, থাকত না অমিতাভের নাম। তরণ আদর্শ বলেন, অমিতাভ যখন শোলে, দিওয়ার, ত্রিশূলের মতো ক্যারিয়ারের সেরা ছবি দিচ্ছিলেন, তখন সেইসব ছবির রিভিউতে তাঁর নাম আসেনি। বিগ বি-র এই সমস্ত ছবির রিভিউ তাঁর নাম ছাড়াই ছাপা হয়েছিল। এরপরেও দর্শকদের মধ্যে নিজের কাজ দিয়ে স্বীকৃতি পান অমিতাভ।

    ১৯৮০-এর দশকে অমিতাভ বচ্চন ও রেখার সম্পর্ক নিয়ে মিডিয়ার ব্যাপক লেখালেখি শুরু হয়, যার ছাপ পড়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও। সেই সময়ই আবার অভিনেত্রী পারভীন বাবি অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে অপহরণ ও মাইক্রোচিপ লাগানোর গুরুতর অভিযোগ আনেন, যা মিডিয়ার আগ্রহ বাড়ায় এবং বিগ বি-কে অস্বস্তিতে ফেলে। এরপর অমিতাভ মিডিয়ার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেন, পালটা তাঁকে বয়কট করে মিডিয়াও।

    পরবর্তীতে 'কুলি' ছবির সেটে দুর্ঘটনার পর দুজনের সম্পর্কের উন্নতি হয়। পরবর্তীতে, অমিতাভ বচ্চন যখন ১৯৮৪ সালে ভোটে দাঁড়ায়, মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজ অমিতাভ এবং মিডিয়ার মধ্যে সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন জয়া বচ্চন। সম্প্রতি প্রকাশ্যে, পাপারাৎজি সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছিলেন জয়া। এমনকী তাঁর ‘নোংরা প্যান্ট’ বক্তব্য নিয়েও বেশ সমালোচনার ঝড় ওঠে।

