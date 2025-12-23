Edit Profile
    Amitabh Bachchan:চড় খেয়েছিলেন এই নায়িকার হাতে! রেখা বা জয়া নন, অমিতাভের ক্রাশ এই বলি সুন্দরী

    জয়াকে ভালোবেসে বিয়ে, বিবাহিত অবস্থাতেই রেখার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন। তবে জানেন কি এই নায়িকার মোহে একটা সময় আচ্ছন্ন ছিলেন অমিতাভ বচ্চন। 

    Published on: Dec 23, 2025 5:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    তাঁর ব্য়ারিটোন কন্ঠে মন্ত্রমুগ্ধ আট থেকে আশি। পর্দার ‘অ্যাংরি ইয়াংম্য়ান’ অমিতাভের লাভ লাইফ নিয়ে একটা সময় কমচর্চা হয়নি বলিউডে। বিবাহিত বিগ বি-র সঙ্গে রেখার প্রেমের গুঞ্জন একটা সময় ছিল হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির হট টপিক। কিন্তু জয়া আর রেখা নন, অমিতাভের প্রিয় নায়িকা কিন্তু অন্য কেউ! জানেন তিনি কে? একবার কেবিসি-র মঞ্চে তাঁর নাম প্রকাশ্যে এনেছেন অমিতাভ নিজে।

    চড় খেয়েছিলেন এই নায়িকার হাতে! রেখা বা জয়া নন, অমিতাভের ক্রাশ এই বলি সুন্দরী
    চড় খেয়েছিলেন এই নায়িকার হাতে! রেখা বা জয়া নন, অমিতাভের ক্রাশ এই বলি সুন্দরী

    কেবিসির-র ১৫ নম্বর সিজনে এক প্রতিযোগির সামনে অমিতাভ প্রশ্ন করেন, ‘গাইড, প্যায়াসা-র মতো ছবিতে কাজ করেছেন, নাম বলুন সেই অভিনেত্রীর যাঁকে ২০২৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে সম্মান দেওয়া হল?’ এই প্রশ্নের সঠিক জবাব ছিল, 'অপশন বি' ওয়াহিদা রহমান। প্রতিযোগিরা সঠিক জবাব দেওয়ার পরেই অমিতাভ জানান, দেব আন্দনের ১০০তম জন্মবার্ষিকীতে এই সম্মান পেয়েছেন ওয়াহিদা রহমান, আরও আগেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়া উচিত ছিল গাইড নায়িকার, বিশ্বাস বিগ বি-র।

    তিনি এরপর যোগ করেন, ‘উনি আমার সবচেয়ে প্রিয়, আমি ওঁনার বিশাল বড় ফ্যান। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওঁনার সঙ্গে কাজ করার। উনি খুব বেশি দয়ালু, সাদাসিধে, কখনও কাউকে বুঝতে দেন না উনি কত বড় তারকা’।

    সবচেয়ে মজার বিষয় হল, অনস্ক্রিন দেওর-বৌদি জুটি হিসাবে সফর শুরু হয়েছিল অমিতাভ-ওয়াহিদার। পরবর্তীতে বিগ বি-র প্রেমিকা, স্ত্রী এমনকি মায়ের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন ওয়াহিদা রহমান। ‘রেশমা অউর শেরা’ ছবির সেটে ওয়াহিদার হাতে থাপ্পড় পর্যন্ত খেয়েছিলন অমিতাভ! ছবিত ‘রেশমা’ ওয়াহিদার দেওর ছোটুর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন অমিতাভ। পর্দায় চড় মারার দৃশ্য ছিল, বাস্তবেই অমিতাভকে থাপ্পড় মেরেছিলেন নায়িকা। এই ছবির পরিচালক ছিলেন সুনীল দত্ত, লিড রোলেও ছিলেন তিনি। পরিচালকের নির্দেশ মেনেই অমিতাভের গালে চড় কষান অভিনেত্রী।

