    Arijit-Koyel Propose: ‘আমাদের তো গোপনে বিয়ে…’! ছোটবেলার প্রেম, অরিজিৎ না কোয়েল, কে করেছিল প্রপোজ?

    অরিজিৎ আর কোয়েলের লাভস্টোরি নিয়ে আলোচনার কোনো অন্ত নেই। দুজনে গোপনে করেছিলেন বিয়ে। কে করেছিল প্রপোজ?

    Published on: Dec 23, 2025 2:24 PM IST
    By Tulika Samadder
    ব্যক্তিগত জীবনকে কখনোই সেভাবে লাইমলাইটে আসতে দেন না অরিজিৎ সিং। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অ্যাকাউন্ট নেই তাঁর। একইরকম লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত অরিজিৎ-পত্নী কোয়েলও। তাঁর সাজেও থাকে না কোনো বাহুল্য। না কখনো সেভাবে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। তবুও দুজনের লাভস্টোরি নিয়ে আলোচনার কোনো অন্ত নেই।

    অরিজিৎ আর কোয়েলের লাভস্টোরি।

    অরিজিৎ সিং-এর দ্বিতীয় স্ত্রী কোয়েল। এর আগেও একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন গায়ক। তবে সেই স্ত্রী-র নাম বা পরিচয়, কোনওটাই কখনও আসেনি সামনে। কোয়েল অরিজিতের দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রেম-বিয়ে সংসার নিয়ে কালভদ্রে হয়তো কথা বলেছেন গায়ক। সেরকমই একটা ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি।

    দেখা যাচ্ছে এক সাক্ষাৎকারে অরিজিৎকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, কে প্রপোজ করেছিল। যাতে লজ্জা পেয়ে অরিজিৎ জবাব দেন, ‘আমিই’। এরপরের প্রশ্ন আসে, গান গেয়ে প্রপোজ করেছিলেন নাকি! তাতে বেশ আতঙ্কিত হয়েই গায়ক বলেন, না না। একদম নরমাল। সঙ্গে জানান, ছোটবেলা থেকেই চিনতেন তাঁরা একে-অপরকে। একসঙ্গে পড়তেন। তারপর বন্ধুত্বই প্রেমে পরিণতি পায়। সঙ্গে স্পষ্ট করে দেন চোখে-চোখে মোটেও ইশারা হয়নি। বলেন, ‘না বাবা, কোনও কনফিউশন চাই না’!

    কবে বিয়ে করেছেন তিনি আর কোয়েল প্রশ্নে একটু ভেবে জবাব দেন, ‘আবার হিসেব করতে হবে। আমাদেরটা আসলে গোপন বিয়ে ছিল…’

    শোনা যায় ২০১৪ সালে তারাপীঠ মন্দিরে বিয়ে করেছিলেন কোয়েল ও অরিজিৎ সিং। ইন্ডাস্ট্রি থেকে অরিজিৎ সিংয়ের 'মেন্টর' হিসেবে পরিচিত প্রীতম একমাত্র ছিলেন সেই বিয়েতে। তবে এসবই লোকমুখে ছড়ানো খবর। মুর্শিদাবাদে একসঙ্গে তাঁদের বেড়ে ওঠা। কোয়েল আর অরিজিৎ, দুজনেই এর আগে গিয়েছিলেন ছাদনাতলায়। তবে সেই সম্পর্ক টেকেনি। প্রথম বিয়ে থেকে একটি পুত্র সন্তান হয় কোয়েলের। সেই ছেলে এখন অরিজিৎ আর কোয়েলের কাছেই থাকে।

