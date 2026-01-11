Edit Profile
    Sovan-Baisakhi: ‘উত্তমের মতো পুরুষালি…’! সহবাস-সঙ্গী শোভনকে নিয়ে বলেন বৈশাখী, ‘ওর হাসিটা আমার খুব ভালো লাগে’

    শোভনের সঙ্গে কোন নায়কের সঙ্গে মিল খুঁজে পান বৈশাখী? বছরখানেক আগে এই সাক্ষাৎকারে, বাংলার মহানায়ক উত্তম কুমারের নাম নিয়েছিলেন বৈশাখী। ঠিক কী বলেছিলেন?

    Published on: Jan 11, 2026 9:30 AM IST
    By Tulika Samadder
    শোভন আর বৈশাখী নামটা বর্তমানে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। যেন একে-অপরের পরিপূরক শোভন চট্টোপাধ্যায় আর বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেই তাঁরা স্পষ্ট করেছেন যে, বিয়েটা তাঁদের কাছে একসঙ্গে থাকার মাপকাঠি নয়। বরং একে-অপরকে ভালোবাসেন, একে-অপরের যত্ন নেন, একে-অপরের সঙ্গে থাকলে খুশি থাকেন… এটাই তাঁদের একসঙ্গে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ। যদিও বৈশাখী নিজেই জানিয়েছেন, শোভন আর রত্নার ডিভোর্সটা হয়ে গেলেই তাঁরা বিয়ে করবেন। আর শুধু তিনি নন, তাঁরা দুজনেই সেই স্বপ্নই দেখেন

    শোভনের সঙ্গে উত্তম কুমারের মিল পান বৈশাখী।
    শোভনের সঙ্গে কোন নায়কের সঙ্গে মিল খুঁজে পান বৈশাখী? এই প্রশ্নের জবাবে সিটি সিনেমাকে বৈশাখী বছরখানেক আগে জানিয়েছিলেন, ‘শাহরুখের সিনেমা আমার খুব ভালো লাগে। সলমনের সিনেমা কম দেখেছি। ম্যায়নে প্যায়র কিয়াটা ১৭-১৮বার দেখেছি। আমিরকেও ভালো লাগে। যদিও শোভনকে কোনও সিনেমা আর্টিস্টের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তবে কারও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই তাহলে উত্তম কুমার। উত্তম কুমারের কিছু হাবভাব, অবশ্যই তা পর্দার, মিল খুঁজে পাই। ব্যক্তি উত্তম কুমারকে তো আমি চিনি না। তা নিয়ে আমার কোনও জানার ইচ্ছেও নেই। ওই সময়কার বাঙালির যে পুরুষালি চেহারা তা শোভনের মধ্যে আছে।’

    ‘তবে হ্যাঁ উত্তম কুমারের হাসি আর তাকানোটা কিলিং। সেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই শোভনের তুলনা চলে না। তবে হ্যা, শোভনের হাসিটাও আমার খুব ভালো লাগে’, আরও বলেছিলেন বৈশাখী।

    এরপর জানান, তাঁর আর শোভনের জীবন নিয়ে কখনও বই লেখা হলে বা সিনেমা হলে সেটার নাম রাখবেন ‘শোভন বৈশাখীর অন্দরমহল’। বৈশাখীর কথায়, ‘আসলে ঘরে ঢুকে এলে তো আর অন্দরমহলে ঢোকা হয় না। আমাদের জীবনটা কেমন, আমাদের সম্পর্কটা কেমন, কত ঘাত-প্রতিঘাত গিয়েছে কেউ জানে না। আমার নিজেরই ইচ্ছে আছে বই লেখার।’

    এই সাক্ষাৎকারে বৈশাখী আরও জানিয়েছিলেন, শোভনের চরিত্রে কাউকে দেখতে ইচ্ছে হলে তিনি প্রসেনজিৎকে ভাবতে পারেন। তাঁর যুক্তি ‘দেব-অঙ্কুশরা তো খুব ছোট। একটি ম্যাচিওর কাউকে লাগবে’। আর তাঁর চরিত্রের জন্য বেছে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী বাঁধনকে।

    কেন বাঁধন সেটারও যুক্তিও দেন। বলেন, ‘অন্য রকম একটা সৌন্দর্য। বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য। এমন না টলিউডে কাউকে পছন্দ নয়। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ভালো লাগে আমার। ঋতুপর্ণা-প্রসেনজিৎ একসঙ্গে অনেক কাজও তো করেছে। তবে ওঁর কথা বলার ধরণ আমার সঙ্গে মেলে না। আমার মনে হয় বাঁধনের সঙ্গে নিজের অনেক বেশি মিল খুঁজে পাই।’

