বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবারই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শোভনময় তাঁর জীবন। বিয়ে না করলেও, দীর্ঘ সময় ধরে একত্রবাসে রয়েছেন তাঁরা। একমাত্র মেয়ে মহুলকেও নিয়ে রেখেছেন নিজের কাছে। ভালোবাসায় ভরা তাঁদের সংসার। কিন্তু কখনো কী দুজনের মধ্যে লাগে ঝগড়া?
সম্প্রতি Debbii UnleasHD নামের একটি চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথা বলেন বৈশাখীদেবী। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের সম্পর্কটা ঠিকে আছে, কারণ প্রথমদিকে ও যে ধৈর্য দেখিয়েছে তার জন্য। যদিও এখন আর ও এত ধৈর্য দেখায় না। এখন বুঝে গিয়েছে যে, আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারব না। তখন তো আমি রেগে বেরিয়ে যাচ্ছি, ওকে রাগতেই দেখতাম না’।
তবে এখন নাকি বেশ ঝগড়া হয়। আর এর প্রধান কারণ শোভনের ধূমপানের অভ্যাস। বৈশাখী বলেন, ‘এখন রাগারাগি হয় ওর সিগারেটটাকে নিয়ে। আই হেট স্মোকিং। আমি ওকে বলি, তার থেকে তুমি যদি এক পেগ নিয় বসতে তাতে বাবা ক্ষতি ছিল না এত! কারণ এই ধূমপান ওর এত ক্ষতি করছে, এত কাশে ও! আমার থেকে তারপর ১৫ বছরের পর, ভয় লাগে ওকে হারিয়ে ফেলার। মনে হয় যে এভাবে বুঝি ও নিজের জীবনটা ছোট করে ফেলছে।’
এদিকে ঝগড়া হওয়ার পর, ভালোবাসার মানুষের রাগ ভাঙানোর সেরকম কোনো চেষ্টাও শোভন করেন না বলে দাবি বৈশাখীর। তা কী করে হয় ঝামেলার অবসান? শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘শোভন এত চালাক, যখন আমি উত্তেজনার চরমে থাকি, ও দুটো ঢাল নেয়। এক হচ্ছে আমার মেয়ে, আর দ্বিতীয় হল ও একদম পাত্তা দেয় না। হয় না যে, রাগ ভাঙাবে। কত না ভেবেছিলাম, আমি রাগ করব, অভিমান করব। পাত্তাই দেবে না। এরপর যখন কথা বলা শুরু করবে, একদম অন্য কথা। তুমি বুঝতেই পারবে না, আমরা কিছু সময় আগে ঝগড়া করেছিলাম।’
এদিকে আদালতে শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের ডিভোর্সের মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে। তাই রত্না এখনও তাঁর আইন স্বীকৃত স্ত্রী। যদিও সহবাস সম্পর্কে থাকলেও, শোভনের নামের সিঁদুরেই সিঁথি রাঙান বৈশাখী। এমনকী, দুজনেরই পরিকল্পনা, শোভন ও রত্নার ডিভোর্স হয়ে গেলে, তাঁরা আইনিভাবেই এক হবেন। তবে সম্পর্কে আইনি সিলমোহর না পড়লেও, এক হয়ে গিয়েছেন মানসিকভাবে।
News/Entertainment/Sovan-Baisakhi: ‘যখন আমি উত্তেজনার চরমে থাকি…’! এমন কীসের মোহে শোভন, যে রেগে ঝগড়া করেন ১৫ বছরের ছোট বৈশাখী?