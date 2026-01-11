Edit Profile
    Mithun-Sridevi: আত্মহত্যার চেষ্টা যোগিতার, ভেঙে যায় মিঠুন-শ্রীদেবীর প্রেম! ‘ওরা সারা রাত ধরে…’, দাবি ঘনিষ্ঠের

    বলিউডের এমন কিছু প্রেমকাহিনি রয়েছে, যা পূর্ণতা না পেলেও, রয়ে গিয়েছে মানুষের মনের মণিকোঠায়। আর তার মধ্যে অন্যতম হল মিঠুন চক্রবর্তী ও শ্রীদেবীর ভালোবাসা। কখনো সেভাবে তা নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই। তবে তাঁদের নিয়ে এক পডকাস্টে কথা বলেছিলেন পরিচালক করণ রাজদান।

    Published on: Jan 11, 2026 11:01 AM IST
    By Tulika Samadder
    একসময় বলিউডের ওপেন সিক্রেট ছিল মিঠুন ও শ্রীদেবীর প্রেম। দুজনে এই নিয়ে মুখ না খুললেও, সম্প্রতি তাঁদের নিয়ে কথা বললেন পরিচালক করণ রাজদান। কী জানালেন?

    মিঠুন ও শ্রীদেবীর প্রেম ছিল একসময় বলিপাড়ার ওপেন সিক্রেট।
    ২০২৫ সালে এক পডকাস্টে অতিথি হিসেবে এসে মিঠুন এবং শ্রীদেবীর সহ-অভিনেতা, অভিনেতা-পরিচালক করণ রাজদান মুখ খুলেছিলেন দুজনের সম্পর্ক নিয়ে। সিদ্ধার্থ কান্ননের সঙ্গে একটি চ্যাটে, করণ জানিয়েছেন যে, হামেশাই ঝামেলা করতেন মিঠুন ও শ্রীদেবী। আর সেটাও নাকি সারা রাত চলত। করণ রাজদান এই পডকাস্টে বললেন, ‘সারা রাত ওরা ঝগড়া করত। এখন আর উনি এই দুনিয়াতে নেই, তাই বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাই না’!

    ‘ওয়াক্ত কি আওয়াজ’, ‘ওয়াতন কে রাখওয়ালে’ এবং ‘গুরু’-র মতো ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মিঠুন ও শ্রীদেবী। আর সেইসময়ই একে-অপরের প্রেমে পড়েন। ফিসফাস শোনা যায়, মিঠুন অভিনেত্রী যোগিতা বালির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, গোপনে বেঁধেছিলেন গাঁটছড়া শ্রীদেবীর সঙ্গে।

    করণ এই সাক্ষাৎকারে মিঠুন সম্পর্কে আরও বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে যাই হয়ে যাক, তা কখনো কাজের উপর প্রভাব পড়তে দেননি মিঠুন। বলেন, ‘মিঠুন দা-র যে শক্তি আছে, অন্য কারোর নেই। তিনি সারা রাত জেগে থাকতে পারেন, পরের দিনের জন্য তার নাচের মহড়া দিতে পারেন বা ফোনে ঝগড়া করতে পারেন এবং পরের দিন সকালে সেটে সময়মতো পৌঁছতে পারেন। তিনি খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। ভীষণ খাঁটি মনের মানুষ।’

    একে-অপরের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার পরেও, শেষমেশ পরিণতি পায়নি তাঁদের সম্পর্ক। শোনা যায়, শ্রীদেবীর সম্পর্কে জানতে পেরে নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন যোগিতা বালি। সেই সময় বহু বলিউড তারকাই, ধর্ম পরিবর্তন করে, দ্বিতীয় বিয়ে করেন। যদিও মিঠুন বেছে নেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকেই।

    মিঠুন শেষ পর্যন্ত যোগিতার সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। আর এই চর্চিত বিচ্ছেদের পর, শ্রীদেবী ১৯৯৬ সালে প্রযোজক বনি কাপুরকে বিয়ে করেন, যার সঙ্গে তাঁর দুই কন্যা সন্তান জাহ্নবী ও খুশি রয়েছে। ২০১৮ সালে বাথটবে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় শ্রীদেবীর। যদিও মিঠুন এবং শ্রীদেবী কখনোই প্রকাশ্যে তাঁদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি, তবুও তাদের কথিত প্রেমের গল্পটি বলিউডের অন্যতম আলোচিত এবং রহস্যময় রোম্যান্স হিসাবে রয়ে গিয়েছে।

