Dharmendra-Hema: গোপনে বিয়ে হেমা-জিতেন্দ্রর, চেন্নাই ছুটে যান বিবাহিত, ৪ সন্তানের বাবা ধর্মেন্দ্র! কী করে আটকান সেদিন?

Dharmendra-Hema: গোপনে বিয়ে হেমা-জিতেন্দ্রর, চেন্নাই ছুটে যান বিবাহিত, ৪ সন্তানের বাবা ধর্মেন্দ্র! কী করে আটকান সেদিন?
জানেন কি, জিতেন্দ্রর সঙ্গে একপ্রকার বিয়ের পিঁড়িতে বসেও পড়েছিলেন হেমা। ধর্মেন্দ্র গিয়ে সেই বিয়ে ভেঙে দেন। সেদিন কম অপমানিত হননি অভিনেতা হেমার পরিবারের কাছে।
ধর্মেন্দ্র প্রয়াত হওয়ার পর, তাঁর প্রেমকাহিনি নিয়ে চর্চা ফের তুঙ্গে। ধর্মেন্দ্র আর হেমা মালিনির গল্প হার মানাতে পারে যে কোনো সিনেমাকেও। ১৩ বছরের বড়, বিবাহিত, চার সন্তানের বাবা ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে হেমার প্রেমটা সহজ ছিল না! তবে সব বাধা হার মেনেছিল দুই তারকার ভালোবাসার কাছে। জানেন কি, জিতেন্দ্রর সঙ্গে একপ্রকার বিয়ের পিঁড়িতে বসেও পড়েছিলেন হেমা। ধর্মেন্দ্র গিয়ে সেই বিয়ে ভেঙে দেন।
শোলে সিনেমার সেটে দুই অভিনেতা প্রেমে পড়েন এবং ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের সম্পর্ক ইন্ডাস্ট্রির আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। ধর্মেন্দ্র ইতিমধ্যেই প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহিত, হয়ে গিয়েছে চার সন্তান। এমনকী, বড় ছেলে সানি তখন প্রাপ্তবয়স্ক। শুধু তাই নয়, প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতেও অনিচ্ছুক ধর্মেন্দ্র।
হেমার মা, জয়া চক্রবর্তি, এই সম্পর্কের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মেয়ে বিয়ে করলে, তা তাঁর মেয়ের জীবনে ঝড় তুলবে। আর তিনি উদ্যোগ নিয়ে হেমার সঙ্গে জিতেন্দ্রর বিয়ে ঠিক করেন। জিতেন্দ্রও কিন্তু ভালোবাসতেন না হেমাকে, পরিবারের কথায় রাজি হয়েছিলেন। আর অভিনেত্রীর মনপ্রাণ জুড়ে তখন শুধুই ধর্মেন্দ্র।
এরপর হেমার মা জয়া চেন্নাইতে একটি গোপন বিবাহবাসরের আয়োজন করেন। যেখানে কেবল নিকটাত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রাতারাতি সে খবর চাউর হয়ে যায়। কোনওভাবে একটি ট্যাবলয়েড বিয়ের খবরও বের হয়ে যায়। খুব স্বভাবিকভাবেই তা ধর্মেন্দ্রর কাছেও পৌঁছও। নিজের প্রেয়সীর বিয়ের খবরে হতবাক এবং মরিয়া ধর্মেন্দ্র তখনই চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিমানে উঠে পড়েন। এমনকী, জিতেন্দ্রের তৎকালীন বান্ধবী শোভা সিপ্পি (পরে শোভা কাপুর)-ও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।
ধর্মেন্দ্র যখন বিয়ের স্থানে পৌঁছন, ততক্ষণে ধর্মেন্দ্র বেশ ভেঙে পড়েছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বিয়ের আসরে ঢুকে হেমার পরিবারের মুখোমুখি হন ধর্মেন্দ্র, তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। তার বাবা ভিএস রামানুজম চক্রবর্তি সংযম হারিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, ‘তুমি আমার মেয়ের জীবন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন? তুমি একজন বিবাহিত পুরুষ; তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারো না।’
অনেক বাধার পর, অবশেষে ধর্মেন্দ্রকে হেমা মালিনির সঙ্গে একান্তে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। পরিবারের ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে জানা গেছে যে ধর্মেন্দ্র তাকে বিয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। হেমা ভেঙে পড়েন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চান, ফলে জিতেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে বাতিল হয়।
এরপর ১৯৭৪ সালে জিতেন্দ্র শোভা সিপ্পিকে বিয়ে করেন। আর তারও লম্বাসময় পর, ১৯৮০ সালে, হেমা মালিনী এবং ধর্মেন্দ্র একটি সাদামাটা অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। শোনা যায়, ধর্ম বদলে মুসলিম হয়েছিলেন হেমা ও ধর্মেন্দ্র। কারণ হিন্দু ধর্ম দুই বিয়ের অনুমতি দেয় না। তবে এই খবরে সিলমোহর দেননি কোনো পক্ষই। এমনকী, মৃত্যুর পর হিন্দু রীতিনীতি মেনেই হয়েছিল ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য। আর হেমাকে সারা জীবন ‘দুসরি পত্নী’ হয়েই থাকতে হয়েছে। এমনকী, স্বামীর সঙ্গে সংসারও করতে পারেননি। কারণ প্রথম পরিবার ছেড়ে হেমার কাছে এসে পাকাপাকি কখনোই থাকেননি ধর্মেন্দ্র। এমনকী, স্বামীর পৈত্রিক বাড়িতেও কখনো পা রাখেননি তিনি।