Govinda-Neelam-Sunita: নীলম কোঠারির প্রেমে হাবুডুবু গোবিন্দার! স্ত্রী সুনীতাকে ‘প্রেমিকার মতো হওয়ার’ পরমার্শও দেন

Govinda-Neelam-Sunita: নীলম কোঠারির প্রেমে হাবুডুবু গোবিন্দার! স্ত্রী সুনীতাকে ‘প্রেমিকার মতো হওয়ার’ পরমার্শও দেন
পেশাগত জীবনের পাশাপাশি, গোবিন্দা নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বহুবার এসেছেন শিরোনামে। বিশেষ করে স্ত্রী সুনীতা আহুজার সঙ্গে গোবিন্দার সম্পর্ক নিয়ে এখনও লেখালিখি কম হয় না। একসময় নিজের স্ত্রীকে, চর্চিত প্রেমিকা নীলম কোঠারির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন প্রকাশ্যে।
সিনেমায় খ্যাতি পাওয়ার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন গোবিন্দা। এমনকী, বছরদুয়েক সুনীতা আহুজার সঙ্গে নিজের বিয়ের কথা চেপেও রেখেছিলেন তিনি। সেই সময় বলিউডে তাঁর ক্রেজ ছিল দেখার তো। ভক্তরা গোবিন্দার এক ঝলক পেতে পাগল হয়ে যেতেন। আর বলিপাড়ার এই সুপুরুষ অভিনেতার সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল অনেকের। যার মধ্যে রয়েছেন রানি মুখোপাধ্যায়, নীলম কোঠারি। বর্তমান সময়েও চর্চায় তাঁর ব্যক্তিজীবন। হামেশাই খবর আসে, সুনীতার সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে। বিয়ে ভাঙার কথাও ভাবছেন তাঁরা।
একসময় নীলম কোঠারির সঙ্গে নাম জুড়েছিল গোবিন্দার। এখানেই শেষ নয়, শোনা যায় যে, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত চর্চিত প্রেমিকার সঙ্গে তুলনা করেছিলন তিনি। ১৯৯০ ১৯৯০ সালের একটি সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা তাঁর জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। সেই সময় গোবিন্দাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি ওর (নীলম) প্রশংসা না করে থাকতে পারিনি। বন্ধুদের কাছ থেকে, আপনার পরিবারের কাছ থেকে। এমনকী সুনীতা, যার সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, তাকেও বলতাম নিজেকে পরিবর্তন করতে এবং নীলমের মতো হয়ে উঠতে। আমি ওঁকে বলতাম তাঁর কাছ থেকে শিখতে। আমি খুব নির্মম ছিলাম। সুনীতা বিরক্ত হত। ও আমাকে বলত, ‘আমি যেমন তেমনই আমাকে ভালোবাসো। আমাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা কোরো না। কিন্তু আমি খুব বিভ্রান্ত ছিলাম। আমি জানতাম না কোনটা ঠিক ছিল।’
নীলমের প্রতি নিজের ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে গোবিন্দা বলেছিলেন, ‘নীলম এমন এক মহিলা যার প্রতি যে কোনও পুরুষ তার হৃদয় হারাতে পারে। আমিও আমার হৃদয় হারিয়েছিলাম।’ গোবিন্দা আরও প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি কখনো সুনীতার সঙ্গে সিরিয়াস সম্পর্কে আসবেন বলে মেলামেশা শুরু করেননি। অভিনেতার কথায়, ‘আমি আড্ডা দেওয়ার জন্য একটা মেয়ে খুঁজছিলাম আসলে। সেই সময় সুনীতার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি মেনে নিতে বাধ্য যে, সুনীতার সঙ্গে সম্পর্ক অনেক হিসেব কষে করেছিলাম। আর আমাকে তার জন্য চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে।’
News/Entertainment/Govinda-Neelam-Sunita: নীলম কোঠারির প্রেমে হাবুডুবু গোবিন্দার! স্ত্রী সুনীতাকে ‘প্রেমিকার মতো হওয়ার’ পরমার্শও দেন