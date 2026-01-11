'আমার প্রতিটা বলিরেখা এবং ধূসর চুলের জন্য আমি গর্বিত', বোটক্স ও সার্জারি নিয়ে কড়া জবাব জয়ার

বলিউড অভিনেত্রী জয়া বচ্চন তার সময়ের অন্যতম সুন্দরী অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর কেরিয়ারে তিনি 'জঞ্জির', ‘অভিমান’ এবং ‘গুড্ডি’ -এর মতো অনেক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি, জয়া রাজনীতিতেও নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। তবে নায়িকা স্পষ্টভাষী, তাই তাঁর বক্তব্যও জন্য তিনি প্রায়ই সংবাদের শিরোনামে থাকেন। কিন্তু জয়া আজও তাঁর স্টাইলের জন্য চর্চিত।
তবে বয়স কম দেখানোর জন্য অনেকেই সার্জারি বা বোটক্স করে থাকেন, আর চলচ্চিত্র জগতে এর প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তবে জয়া এর থেকে অনেক দূরে। সম্প্রতি নায়িকা সার্জারি এবং বোটক্স সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলেছেন।
জয়া বচ্চন টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বার্ধক্য সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার প্রতিটা বলিরেখা এবং ধূসর চুলের জন্য আমি গর্বিত।’ বোটক্স সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কখনও আমার মুখে কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করিনি এবং কখনও করবও না।’ এই কথোপকথনের সময়, তিনি তাঁর সন্তান অভিষেক বচ্চন এবং শ্বেতা বচ্চনকে নিয়ে কতটা গর্বিত তাও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার জীবনে এমন একটা দিনও যায় না যখন আমি ওঁদের দেখে গর্বিত হই না। আমি খুব খুশি যে আমরা ওঁদের নষ্ট হতে দিইনি।’
সম্প্রতি পাপারাৎজিদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের জন্য অভিনেত্রী চর্চায় ছিলেন। বরখা দত্তের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, ‘আমি মিডিয়ার একজন পণ্য, কিন্তু পাপারাৎজিদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এরা কারা? এরা কি এই দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রশিক্ষিত? আপনি এঁদের মিডিয়া বলেন? আমার বাবা একজন সাংবাদিক ছিলেন। তাঁদের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা। কিন্তু যাঁরা বাইরে ড্রেনপাইপের মতো নোংরা প্যান্ট পরে, হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁরা মনে করেন যে মোবাইল ফোন থাকার কারণেই তাঁরা আপনার ছবি তুলতে পারেন এবং যা ইচ্ছা বলতে পারেন এবং যে ধরণের মন্তব্য করেন তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।’