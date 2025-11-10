Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Jaya-Amitabh: ‘বেঁটে’ জয়াকে নিয়ে খিল্লি করেন অমিতাভ! স্বামীর উপর রাগ করে সিনেমাহল ছাড়েন অভিষেক জননী

    ছবির স্বার্থে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলেন বিগ বি! বড়পর্দায় স্বামীর কীর্তি দেখে মেজাজ হারান জয়া। কী ঘটেছিল লাওয়ারিস ছবির স্ক্রিনিংয়ে?

    Published on: Nov 10, 2025 10:53 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভালোবেসে পরস্পরের হাত ধরেছিলেন অমিতাভ-জয়া। রেখা-অমিতাভকে নিয়ে বলিউডে গসিপ কম হয়নি একটা সময়। কিন্তু জয়ার সঙ্গে অটুট থেকেছে বিগ বি-র দাম্পত্য। কাজ পাগল মানুষ অমিতাভ। ৮৩ বছর বয়সেও একটানা কাজ করে চলেছেন। যদিও বিয়ের পর নিজের কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করেছিলেন জয়া।

    ‘বেঁটে’ জয়াকে নিয়ে খিল্লি করেন অমিতাভ! স্বামীর উপর রাগ করেছিলেন অভিষেক জননী
    ‘বেঁটে’ জয়াকে নিয়ে খিল্লি করেন অমিতাভ! স্বামীর উপর রাগ করেছিলেন অভিষেক জননী

    মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন তাঁর কেরিয়ারে এমন অনেক কাজ করেছেন, যা ভারতীয় সিনেমা জগতকে এক ভিন্ন স্তরে নিয়ে গেছে। অমিতাভ বচ্চন তাঁর চরিত্র নিয়ে অনন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সবসময়ই পাশে থেকেছেন স্ত্রী। কিন্তু লাওয়ারিস ছবির সময় অমিতাভের একটি সিদ্ধান্ত মোটেই পছন্দ হয়নি জয়ার। ফলস্বরূপ তিনি তাঁর ওপর প্রচণ্ড রেগে যান স্বামীর উপর। তবে সময়ের সাথে সাথে, অমিতাভের সিদ্ধান্তটাই সঠিক প্রমাণিত হয়।

    লাওয়ারিস ছবির কাল্ট হিট গান নিয়ে ক্যাচাল বেঁধেছিল অমিতাভ-জয়ার। এই ছবিতে একটি গান আছে 'মেরে অঙনেমে তুমহারা ক্য়ায়া কাম হ্য়ায়'। এই গানটি সম্পর্কিত একটি কিসসা অমিতাভ বচ্চন নিজেই এক সাক্ষাত্কারে বর্ণনা করেছিলেন। অমিতাভ বচ্চন বলেন, এই গানের কথা জানতে পেরে তিনি ভেবেছিলেন এই গানের ভিডিওতে তিনি নিজেই বিভিন্ন ধরনের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবেন, তাহলে দেখলে মজা লাগবে। তাই এই গানের সময় মোটা, রোগা, লম্বা ও খাটো নারীর চেহারা নিয়েছিলেন অমিতাভ। জয়া বচ্চন অমিতাভকে খুব তিরস্কার করেছিলেন যখন ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিল। জয়া বচ্চন যখন এই গানটি দেখেন, তখন তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

    আসলে ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার অমিতাভের সামনে জয়া খুবই বেঁটে। বাঙালি অভিনেত্রীর হাইট মাত্র ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। উচ্চতার ফারাক নিয়ে কম কটূক্তি শুনতে হয়নি জয়াকে। সেই নিয়ে স্বামীকে পর্দায় খিল্লি করতে দেখাটা সহজ ছিল না তাঁর কাছে। জানা যায় এই ছবির স্ক্রিনিংয়ের সময় জয়া উঠে পড়েন এবং হল ছেড়ে চলে যান। পরে জয়া বচ্চন অমিতাভ বচ্চনকে তিরস্কার করে বলেন, ‘আপনি কীভাবে এমন অভিনয় করতে পারেন? অমিতাভ বচ্চন তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে এই গানটি খুব ভাল। কিন্তু জয়া বচ্চনের ক্ষোভ দূর হতে অনেক সময় লেগেছিল। পরে যখন কোনও অনুষ্ঠানে এই গানটি বাজানো হত, তখন অমিতাভ নিজেই পরিস্থিতি সামাল দিতেন। যখনই লাইনটি আসত ’জিসকি বিবি ছোটি উসকা ভি বড়া নাম হ্য়ায়...', অমিতাভ বচ্চন এগিয়ে গিয়ে নিজেই বলতেন যে ‘আমরা স্ত্রীই বেঁটে’।

    ১৯৭৩ সালে চারহাত এক হয় অমিতাভ-জয়ার। ৫২ বছরের দাম্পত্য দুজনের।

    News/Entertainment/Jaya-Amitabh: ‘বেঁটে’ জয়াকে নিয়ে খিল্লি করেন অমিতাভ! স্বামীর উপর রাগ করে সিনেমাহল ছাড়েন অভিষেক জননী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes