    Jeetu Kamal: পর্দায় চুটিয়ে রোম্যান্স শিরিনকে! নবনীতার সঙ্গে ডিভোর্সের পর, প্রেমে কি আর ভরসা আছে জীতুর?

    পর্দায় জীতু কমল আর শিরিন পালের মাখোমাখো রোম্যান্স। যদিও বাস্তবে ‘একা’ জীতু, বিশেষ করে বউ নবনীতার সঙ্গে ডিভোর্সের পর। প্রেমে কি ‘আস্থা হারিয়েছেন’ নাকি ছোট পর্দার আর্য সিংহ রায়?

    Published on: Dec 22, 2025 12:25 PM IST
    By Tulika Samadder
    আপাতত ছোট পর্দায় রীতিমতো রাজত্ব করছেন অভিনেতা জীতু কমল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ফ্যানবেস দেখে হিংসে হতে পারে যে কারও। কোনো নেতিবাচক পোস্ট এলেই, রীতিমতো তেড়ে আসে ‘জীতু-বাহিনী’। চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে, জীতু কমল ও শিরিনের রোম্যান্স থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না দর্শকরা। বেশ মাখোমাখো একটা প্রেম, দুই অভিনেতা ফুটিয়ে তুলেছেন ছোট পর্দায়। যদিও বাস্তবে ‘একা’ জীতু, বিশেষ করে বউ নবনীতার সঙ্গে ডিভোর্সের পর। প্রেমে কি ‘আস্থা হারিয়েছেন’ নাকি ছোট পর্দার আর্য সিংহ রায়?

    প্রেমে পড়া নিয়ে কী বলেছিলেন জীতু?
    প্রেমে পড়া নিয়ে কী বলেছিলেন জীতু?

    ডিভোর্সের পরের এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথা বলতে শোনা গিয়েছিল জীতুকে। আনন্দবাজারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাফ বলেছিলেন, ‘আবারও প্রেমে পড়ার হলে প্রেমে পড়ব’। তবে স্পষ্ট করেছিলেন যে, পুরনো সম্পর্কে ফেরার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাঁর কথায়, ‘আমি কখনোই পিছনের পথ নিয়ে ভাবতে চাই না। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে এগোতে চাই। সম্পর্ক ঠিক হয় না। সম্পর্ক ভালো হয়, সম্পর্ক খারাপ হয়। সম্পর্ক কাঁচের মতো। চিঁড় ধরলে সেই দাগটা থেকেই যায়। বন্ধুর মতো তাই দূরে থাকাই ভালো।’

    ২০২৩ সালে জিতু কমল আর নবনীতা দাসের বিচ্ছেদের ঘোষণা অবাক করে দিয়েছিল সকলকে। এই পোস্টের কদিন আগে দুজনে উদযাপন করেছিলেন চতুর্থ বিবাহবার্ষিকী। নবনীতাই আচমকা বোমাটা ফাটান সোশ্যালে। জীতু প্রথমে ব্যাপারটা ধাপাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, থামাতে পারেননি স্ত্রীকে। এরপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নবনীতাকে ইতিমধ্যেই নাকি ব্লক করে দিয়েছেন জীতু। একাই থাকেন। নিজেকে আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

    'অর্ধাঙ্গিনী' ধারাবাহিকের সেটে একে-অপরের প্রেমে পড়েন জীতু ও নবনীতা। ২০১৯ সালের মে মাসে তারা বিয়ে করেন। নবনীতার সঙ্গে ডিভোর্সের পর, জীতু গোটা ব্যাপারটা নিয়ে কোনো রা কাটেননি মিডিয়ার কাছে। বং তাঁর একটাই জবাব থাকত, ‘নবনীতাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না’। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশকিছু ইঙ্গিতবাহী পোস্ট দিতেন নায়ক। কখনও অবসাদ, আবার কখনও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে পাঠ থাকত। এমনকী, সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসার কথাও থাকত। নবনীতাকেই কি খোঁচা দিতেন জীতু? তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

