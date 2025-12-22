Lagnajita Husband: ১০ বছরের বিয়ে, বরের সাথে কেন থাকেন না লগ্নজিতা চক্রবর্তী? গায়িকার বরকে চেনেন?

Lagnajita Husband: ১০ বছরের বিয়ে, বরের সাথে কেন থাকেন না লগ্নজিতা চক্রবর্তী? গায়িকার বরকে চেনেন?
রূপকথায় মোড়া তাঁর প্রেমের গল্প। যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় থেকে ভালোবাসা, বিয়ের পর এক দশক পার করে ফেলেছেন লগ্নজিতা। তবে সংসারটা করা হয়নি সেভাবে, কারণ লং ডিসটেন্স বিয়ে গায়িকার। তাঁর স্বামী সাত্যকিকে চেনেন?
যদিও ব্যক্তিগত জীবনকে খুব একটা প্রকাশ্যে আনতে চান না জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর স্বামী তো লাইমলাইট থেকে এক্কেবারে দূরে থাকেন। ২০১৬ সালের ২১শে জানুয়ারি দীর্ঘদিনের প্রেমিকের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন লগ্নজিতা। আগামী মাসেই বিয়ের ১০ বছর পূর্ণ করবেন দুজনে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ই বসন্ত কড়া নেড়েছিল লগ্নজিতার জীবনে। সাত্যকি সাহার প্রেমে পড়েছিলেন লগ্নজিতা। ৮ বছরের সম্পর্ক পরিণতি পায় ২০১৬ সালে।
বিয়ের পর এক দশক কাটলেও একসঙ্গে সংসার করা হয়নি। পেশাগত কারণে লং ডিসটেন্স বিয়ে লগ্নজিতার। তাঁর ইঞ্জিনিয়ার স্বামী এক মাল্টিন্যাশন্য়াল কোম্পানির উচ্চ পদস্থা আধিকারিক। সাত্য়কি কর্মসূত্রে এখন তামিলনাড়ুতে থাকেন। ওদিকে লগ্নজিতার কেরিয়ার এখানে আর কনসার্টের জন্য গায়িকা ছুটে বেড়ান এ শহর থেকে অন্য শহরে। বরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দিন কয়েক আগে এক পডকাস্টে মুখ খোলেন লগ্নজিতা।
দূরত্বের এই বিয়ে সহজ হয় না! স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী-তে লগ্নজিতা সেই নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, ‘তুমি তো লং ডিসট্যান্ট বিয়েতে রয়েছো। প্রকাশ্যেই বলেছো তোমরা ভালো বন্ধু, দুজনের মধ্যে কিছুই গোপন রাখো না, এমনকী অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটাও’। লগ্নজিতা বলেছিলেন, ‘সম্পর্ক যদি খুব ওয়াটার টাইট রাখি, তাহলে সেটা আর থাকবে না কারণ তোমরা দুটো আলাদা শহরে রয়েছো’। কিন্তু অনেকে তো সেটাকে ওপেন রিলেশনশিপ বলেও ধরে নিতে পারে, তখন?
লগ্নজিতার জবাব ছিল, ‘ওপেন রিসেপশনশিপ বলতে আমরা সরলীকরণ করেদি, যে শুয়ে পড়ছে। এ-ও-সে সবাই সারাক্ষণ শুয়ে পড়ছে। আপনার হয়ত ভালোলাগে সকালে এখানে,বিকালে ওখানে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে….যে জন্য আপনার ভাবতে ভালোলাগে সবাই সেটা করছে। কিন্তু সবাই সেটা করছে না’।
পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সম্মান আর বন্ধুত্বের ভরসাতেই টিকে রয়েছে লগ্নজিতা-সাত্যকির দাম্পত্য। দূরে থাকলেও মনের কাছাকাছি থাকেন তাঁরা। তাই গায়িকার গানের লাইন ধার করেই বলা যায়, ‘এভাবেই গল্প হোক, আমাদের রূপকথার’।
