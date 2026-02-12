Edit Profile
    Rani-Prosenjit: প্রসেনজিৎ-কে বিয়ের ইচ্ছে ছিল পুঁচকে রানির! প্রাক্তন মেসোমশাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট

    তিনি বলিউডের মর্দানি। YRF-এর মালকিন, এই সুদীর্ঘ এবং সফল কেরিয়ারের ভিত গড়ে উঠেছিল খোদ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে? মঙ্গলবার কলকাতায় একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রানি ও প্রসেনজিতের সেই নস্টালজিয়া আবারও নতুন করে প্রাণ পেল।

    Published on: Feb 12, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিপাড়ার ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রানি মুখোপাধ্যায় আজও সেই ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়েটি। পারিবারিক সম্পর্কের কারণে রানির শৈশব কেটেছে বুম্বাদার চোখের সামনেই। কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়েটিই যে একদিন বলিউডের রানি হয়ে বিশ্ব কাঁপাবেন, তার প্রথম ধাপটি তৈরি করে দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রসেনজিৎ।

    ‘বিয়ের ফুল’ ও রানির অভিষেক

    অনেকেই হয়তো ভুলে গিয়েছেন, রানির অভিনয়ের হাতেখড়ি বলিউডে নয়, বরং বাংলা ছবির হাত ধরে। ১৯৯৬ সালে রানির বাবা রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মুক্তি পায় ‘বিয়ের ফুল’। এই ছবিতে প্রসেনজিতের বিপরীতেই নায়িকা হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন রানি। রুপোলি পর্দায় তাঁদের সেই রসায়ন দর্শকদের মনে দাগ কেটেছিল। মঙ্গলবার শহরে আয়োজিত এক অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিতে সেই পুরনো দিনের কথা মনে করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন দুজনেই।

    ‘বুম্বাকেই বিয়ে করব!’— রানির সেই মিষ্টি আবদার

    অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রসেনজিৎ ফাঁস করেন রানির ছোটবেলার এক গোপন কথা। প্রসেনজিতের প্রাক্তন স্ত্রী দেবশ্রী রায়ের বোনঝি হওয়ায় রানির অবাধ যাতায়াত ছিল বুম্বাদার বাড়িতে। অভিনেতা বলেন: ‘ছোটবেলায় রানি প্রায়ই আমার বাড়িতে এসে আমার মাকে বলত— ‘আমি ওকেই (প্রসেনজিৎ) বিয়ে করব’। মা বলতেন, তুই যখন বড় হবি, ও তো বুড়ো হয়ে যাবে! রানি তাতেও দমেনি, সটান জবাব দিয়েছিল— ‘তাতে কী! ও তো তখন চুলে কালো ডাই করে নেবে’।’

    মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিতের মুখে নিজের এই ছেলেবেলার ‘ক্রাশ’-এর গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়েন রানিও। তিনি স্বীকার করেন, প্রসেনজিৎ তাঁর বড় দাদার মতো মেন্টর এবং পরম শ্রদ্ধার মানুষ। এদিন বুম্বাদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন রানি। বুঝিয়ে দেন নিজের সংস্কার আজও ভোলেননি তিনি।

    এক মঞ্চে তিন নক্ষত্র

    মঙ্গলবারের এই সন্ধ্যায় মঞ্চে কেবল রানি আর প্রসেনজিৎ ছিলেন না, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। তিন প্রজন্মের এই মেলবন্ধন ছিল দেখার মতো। কোয়েল ও প্রসেনজিতের পাশে দাঁড়িয়ে রানি তাঁর জন্মভিটে কলকাতার প্রতি আবারও ভালোবাসা উজার করে দেন।

    প্রসেনজিতের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই ‘বিয়ের ফুল’ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কেরিয়ারে পার করে ফেলেছেন তিন দশক। বলিউডে রাজত্ব করলেও রানি যে তাঁর বাংলা ছবির শিকড় এবং বুম্বাদাকে আজও ভোলেননি, এই অনুষ্ঠানটিই ছিল তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। মঙ্গলবার বিকালে শহরে এসে মা কালীর কাছে ছুটেছিলেন রানি। কালীঘাটে পুজো দেন মাসি দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে। তারপর সন্ধ্যায় যোগ দেন অ্যাওয়ার্ড সেরেমানির মঞ্চে।

