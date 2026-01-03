Edit Profile
    Madhumita: ২য় বিয়েতে ধুমধাম! ‘ডিভোর্স হয়ে গেলে টাকাগুলো…’, সৌরভের সঙ্গে সাদামাটা বিয়ের কারণ নিয়ে কী জানিয়েছিলেন মধুমিতা?

    ২০২৪-এর দুর্গাপুজোয় সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিলেন মধুমিতা-দেবমাল্য। ২৩ জানুয়ারি তাঁদের বিয়ে, ২৫ জানুয়ারি রিসেপশন। এর আগে সৌরভ চক্রবর্তীকে বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী।

    Published on: Jan 03, 2026 9:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৬ সালের গোড়াতেই গাঁটছড়া বাঁধবেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। ২৩ জানুয়ারি সেই কাঙ্খিত দিন। ছেলেবেলার বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর গলায় মালা দিতে চলেছেন অভিনেত্রী। ২০২৪-এর দুর্গাপুজোয় সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিলেন, আর এবার সাত পাক ঘোরার পাল।

    সৌরভের সঙ্গে ডিভোর্সের পর, দেবমাল্যর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে মধুমিতা।
    যদিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছেন মধুমিতা। মাত্র ১৮ বছর বয়সে অভিনেতা সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে করেন। তবে সেই বিয়ে খুব একটা সুখের হয়নি। সৌরভকে বিয়েটা অল্প বয়সের ‘ভুল’ ছিল বলেও, জানিয়েছিলেন মধুমিতা এক সাক্ষাৎকারে। জানেন কি সৌরভের সঙ্গে বিয়েতে কোনো ধুমধামই করেননি। এমনকী এর কারণ ‘ডিভোর্সের ভয়’ বলেও জানিয়েছিলেন দিদি নম্বর ১-এ এসে।

    বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে করছেন মধুমিতা আর দেবমাল্য। শোনা যাচ্ছে, একরাজবাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। যেখানে মেহেন্দি থেকে গায়ে হলুদ, বিয়ের সব আচার অনুষ্ঠানই পালন করবে দুই পরিবার। তাহলে কেন প্রথম বিয়েতে করেননি খরচ?

    সম্প্রতি ‘দিদি নম্বর ১’-এর একটি ক্লিপিংস ভাইরাল হয়েছে। যেখানে এসেছিলেন মধুমিতা সরকার। অভিনেত্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে বিয়ের পরেই হয়তো সেটা প্রথম আসা রচনার শো-তে। অর্থাৎ বেশ পুরনো। সেখানে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লোকজন না ডেকে বিয়ে করার কারণ’ প্রশ্নের উত্তরে মধুমিতার জবাব ছিল, ‘সেই কতগুলো টাকা খরচ করে লোককে খাওয়ানো। তারপর সেই ডিভোর্স হয়ে গেলে টাকাগুলো তো বেকার খরচ হবে। তার চেয়ে ওই টাকায় একটা বাড়ি কেনা ভালো।’

    অবশ্য তখন সদ্য কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মধুমিতা। সৌরভও বেশ নতুন টলিউডে। আর্থিকভাবে দুজনেরই পায়ের তলার মাটি সেভাবে শক্তপোক্ত ছিল না। এখন অভিনেত্রী হিসেবে নাম কামিয়েছেন মধুমিতা। বেড়েছে তাই পারিশ্রমিক। ছোট পর্দা হোক বা ওয়েব সিরিজ বা সিনেমা, সব জায়গাতেই তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। আর দেবমাল্যও বেশ মোটা মাইনের চাকরি করেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, আইটি সেক্টরে চাকরি করেন। তাই বিলাসবহুল বিয়েতে আর কোনো বাধা নেই কোনো তরফেই।

    ২০১১ সালে মহুয়া বাংলা নামে একটি চ্যানেলে 'সবিনয় নিবেদন' ধারাবাহিকে প্রথম কাজ মধুমিতার। আপাতত তাঁকে দেখা যাচ্ছে ভোলে বাবা পার করেগা-তে।

