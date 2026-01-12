Munmun-Raima: ‘সবসময় ভালোবাসা, যৌনতার জন্য নয়…’, মেয়ে রাইমা বিয়ে না করলেও, সন্তান দত্তক নিক! চান মা মুনমুন

Munmun-Raima: ‘সবসময় ভালোবাসা, যৌনতার জন্য নয়…’, মেয়ে রাইমা বিয়ে না করলেও, সন্তান দত্তক নিক! চান মা মুনমুন
এখন আর সিনেমা করেন না মুনমুন সেন, রাজনীতি থেকেও দূরে। অভিনেত্রীর একটাই চিন্তা, তিনি না থাকলে কে করবে তাঁর বড় মেয়ের দেখভাল।
শুধু টলিউড নয়, বলিউডেও চুটিয়ে কাজ করেছেন রাইমা সেন। এখনও তাঁর সৌন্দর্যেচোখ ধাঁধিয়ে যায় প্রায় সব বয়সীদেরই। তবে ৪৫ পেরিয়েও অভিনেত্রী সিঙ্গেল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, মেয়েকে নিয়ে চিন্তাপ্রকাশ করতে দেখা যায় মুনমুন সেনকে। বছরখানেক আগেই স্বামীহারা হয়েছেন মুনমুন। এখন আর সেভাবে সিনেমা করেন না, রাজনীতি থেকেও দূরে। অভিনেত্রীর একটাই চিন্তা, তিনি না থাকলে কে করবে তাঁর বড় মেয়ের দেখভাল।
অ্যাডিশন-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথা বলেন মুনমুন। বড় মেয়ে রাইমাকে নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী আর পাঁচটা মায়ের মতোই। মুনমুন বলেন, ‘আমি চাই ওর দেখভাল করার কেউ থাকুক। এটা অনেকেই হয়তো বুঝতে পারবে না। তবে এমন কেউ, যে ওর দেখাশোনা করবে, আমাকে যেমন আমার স্বামী দেখাশোনা করেছে।’
মুনমুন আরও বললেন, ‘এটা সবসময় ভালোবাসা বা যৌনতার জন্য নয়। ওর পাশে দাঁড়াবে, ওকে সাপোর্ট করবে, আমি তো চিরকাল থাকব না।’
‘আমার ছোট মেয়ে (রিয়া সেন) বিয়ে করে নিয়েছে। দুজনে হিপিস। এখানে ঘোরে, ওখানে ঘোরে। দুজনে একে-অপরকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু রাইমা তো একা। আমি চাইব ও দত্তক নিক অথবা কারও সঙ্গে থাকুক।’, আরও বলেন মুনমুন।
২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেব বর্মার! স্বামী হারানো নিয়ে মুনমুনকে বলতে শোনা যায়, ‘এখন যদি আমি ভেঙে পড়ি, আমার মেয়েরা কষ্ট পাবে। আমিও কষ্ট পাব। তাই রোজকার জীবন চলতেই থাকে।’
যদিও বছরখানেক আগে এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে প্রসঙ্গে রাইমাকে বলতে শোনা যায়, ‘অনেকেই ভাবেন বিয়ে করিনি বলে আমি সুখী নই। কিন্তু আমি খুব ভালো আছি। ঠিক সময়ে ঠিক মানুষটাকে পেলে নিশ্চয়ই বিয়ে করব। এখনও ঠিক মানুষটাকেই পাইনি। বিয়েটা আমার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কারও প্রেমে পাগল হলে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেব।'
অভিনয় জগতে দু'দশকেরও বেশি সময় পার করেছেন রাইমা সেন। টলিউডের পাশাপাশি বলিউডেও চুটিয়ে কাজ করেছেন। ‘হাওয়া বদল’, ‘২২শে শ্রাবণ’, ‘মি আমোর’, ‘বাস্তশাপ’, ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘দ্বিতীয় পুরুষ’-এর মতো ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন রাইমা। 'পরিণীতা', 'চিত্রাঙ্গদা: দ্য ক্রাউনিং উইশ', 'মনোরম সিক্স ফিট আন্ডার', ‘ভ্যাক্সিন ওয়ার’-এর মতো ছবিও রয়েছে রাইমার ঝুলিতে।
খাতায়-কলমে দেববর্মা হলেও, মুনমুন সেনের দুই মেয়ে রিয়া ও রাইমা সিনেমার জন্য ব্যবহার করেন মায়ের পদবী। তবে হামেশাই সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তুলনা টানা হতে থাকে। এমনকী, দর্শকদের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয় হামেশাই।