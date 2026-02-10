টাকার অভাবে জেলে রাজপাল, কেরিয়ারের শুরুতে তাঁর বাড়িতেই খেতেন নওয়াজউদ্দিন! যা বললেন অভিনেতা

টাকার অভাবে জেলে রাজপাল, কেরিয়ারের শুরুতে তাঁর বাড়িতেই খেতেন নওয়াজউদ্দিন! যা বললেন অভিনেতা
অভিনেতা রাজপাল যাদব চেক বাউন্স মামলায় তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণের আগে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। জানিয়েছিলেন যে, টাকা ফেরত দেওয়ার মতো টাকা তাঁর কাছে নেই। কিন্তু একটা সময় এই রাজপাল নিজেই বাড়িতে একটি লঙ্গর চালাতেন। ইন্ডাস্ট্রির অনেক অভিনেতা তাঁদের কঠিন সময় রাজপালের বাড়িতে খাবার খেয়েছেন। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী একটি সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছিলেন।
নওয়াজউদ্দিন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘যখন রাজপালের কাজ চলত, তখন অনেকেই তাঁর বাড়িতে খেতেন এবং তিনি কখনও অভিযোগ করেননি। যখন আমরা স্ট্রাগল করছিলাম, তখন কেবল আমি নই, অনেক অভিনেতাই স্ট্রাগল করছিলেন। রাজপালের বাড়িটা ছিল একটা লঙ্গরের (বিশ্রাম ঘর) মতো, যে কেউ সেখানে এসে খেতে পারত, তিনি এত অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। চেহারা দেখে বোঝা যাবে না, আমরা দু’জন এই পুরো ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে শিক্ষিত অভিনেতা, যা আমাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় না।'
নওয়াজউদ্দিন এই সাক্ষাৎকারটি প্রায় এক বছর আগে দিয়েছিলেন। অভিনেতা জানিয়েছিলেন কীভাবে অভিনেতারা রাজপাল যাদবের বাড়িতে খাবারের জন্য আসতেন। তিনি এই ধরণের অভিনেতাদের জন্য খাবার আয়োজন করতেন। তিনি নিজেই সেই অভিনেতাদের একজন। এই সময় রাজপাল যাদব তার কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তবে রাজপাল কমেডির পাশাপাশি, মানুষকে কাঁদাতেও পারতেন।
রাজপাল যাদব এখন একটি চেক-বাউন্স মামলায় জেলে আছেন। আত্মসমর্পণের আগে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আবেগপ্রবণ রাজপাল যাদব নিউজএক্স-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমার কী করা উচিত? আমার কাছে কোনও টাকা নেই। আমি অন্য কোনও সমাধান দেখতে পাচ্ছি না। স্যার, আমরা এখানে সবাই একা। আমাকে এই সংকট নিজেই মোকাবেলা করতে হবে।’