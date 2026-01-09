Edit Profile
    Payal Sarkar: ৪২-এও অবিবাহিত! বাবা-মা'র জন্য়ই বিয়ে হচ্ছে না রাজের প্রাক্তন পায়েলের, কেন?

    Published on: Jan 09, 2026 11:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    কথায় আছে বয়স শুধুই একটা সংখ্য়া, তবে নায়িকারা তাঁদের বয়স গোপন রাখতেই ভালোবাসেন। যদিও উইকিপিডিয়া বলছে আগামী মাসেই ৪২-এর গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলবেন পায়েল সরকার। একটা সময় বাংলা বাণিজ্যিক ছবির অন্যতম মুখ ছিলেন পায়েল। দেব থেকে সোহম, আবির, একাধিক তারকার সঙ্গে জুটি বেঁধে ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন পায়েল। গত কয়েক বছরে পায়েলের কেরিয়ার খানিক টালমাটাল থেকে। তবে সম্প্রতি ‘দ্য অ্য়াকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’ ছবিতে পায়েলের বোল্ড অবতার নজর কেড়েছে।

    ৪২-এও অবিবাহিত! বাবা-মা'র জন্য়ই নাকি বিয়ে হচ্ছে না পায়েলের, কেন জানেন?
    হালে তনুশ্রী চক্রবর্তী নিজের আইবুড়ো নাম ঘুচিয়েছেন। তবে এখনও সিঙ্গল পায়েল। কেন এখনও ছাদনাতলায় যাননি পায়েল? পায়েলের একাধিক চর্চিত প্রেমের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক। রাজ-মিমি-শুভশ্রীর ত্রিকোণ প্রেম নিয়ে একটা সময় বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রাজের জীবনে মিমির এন্ট্রির আগেই জায়গা করে নিয়েছিলেন পায়েল। ‘প্রেম আমার’, ‘লে ছক্কা’ থেকে ‘বোঝে না সে বোঝে না’। অটুট ছিল সেই সম্পর্কের বন্ধন।

    প্রেম করতে চাইলেও কেন প্রেমটা হচ্ছে না পায়েলের! একবার দাদাগিরির মঞ্চে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা উত্তর দিয়েছিলেন নায়িকা। 'দাদাগিরি'-র মঞ্চে এসে পায়েল জানান, ‘অনেকেই আমাকে জিগ্গেস করেন আমি এখনও কেন সিঙ্গল। আসলে বাঙালি পরিবারে মেয়ের বাবারা এত পজেসিভ….'। পায়েলকে মাঝখানে থামিয়ে সঞ্চালক সৌরভ জানতে চান, ‘তাহলে বলছো তুমি সিঙ্গল বাবা-মায়ের জন্য’। সম্মতি জানিয়ে অভিনেত্রী যোগ করেন,'যেমন মনের মতো ছেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন, তার চেয়েও বেশি কঠিন বাবা-মায়ের মনের মতো ছেলে খুঁজে পাওয়া। আমার কথা তো ছেড়ে দাও, বাবা-মায়ের মনের মতো ছেলেও খুঁজে পাচ্ছি না।'

    এরপরই সানার প্রসঙ্গ টানেন পায়েল। সৌরভের কোর্টে বল ঠেলে বলেছিলেন , 'ধরো, সানা বড় হচ্ছে। ও যদি তোমার সামনে এসে বলে ও কাউকে ভালবাসে, এটা ওর বয়ফ্রেন্ড। দেখবে তোমার পৃথিবীটা কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে।' ফাঁদে পা দেওয়ার মানুষ নন মহারাজ। তিনি সটান বলেছিলেন, বিদেশে চাকরিরতা মেয়ে সানা তাঁকে পাত্তা দেয় না। এরপরই জানিয়ে দেন, সানার বয়ফ্রেন্ডকে ১০টা প্রশ্ন করবেন তিনি, তবে তাঁকে নিয়ে কোনও আপত্তি থাকবে না তাঁর। এবং সানার প্রেমিক কোনওভাবেই দাদার জগতটাও বদলাতে পারবে না।

    রাজের সঙ্গে প্রেমের কথা খোলাখুলি পায়েল স্বীকার করেননি কোনওদিন। তবে এই সম্পর্ক ছিল ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেট। প্রেম ভাঙার পর পরিচিত মহলে পায়েল নাকি বলেছিলেন, জীবন নিয়ে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, এই প্রেম নাকি পূর্ণতা পাওয়ার ছিল না।

    পরবর্তীতে 'যমের রাজা দিল বর' পরিচালক আবির সেনগুপ্তর সঙ্গেও পায়েলের ঘনিষ্ঠতার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পায়েল ভালোবেসেছেন, কাছে টেনেছেন, কিন্তু প্রেম পূর্ণতা পায়নি কোনওবারই। নায়িকা কী জীবনে থিতু হবেন? সেই উত্তর তো তিনিই জানেন।

